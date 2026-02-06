เปิดเอกสารซื้อเจ็ท G550 ของ “สุริยะ-พี่น้อง” มูลค่า 862 ล้าน เงินเข้าบัญชีธนาคารในกัมพูชาของ "ยิม เลียก"

เปิดเอกสาร “สุริยะ-พี่น้อง” ซื้อเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว G550 มูลค่า 862 ล้านบาท ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. พบจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของ "ยิม เลียก" ในกัมพูชา
วันนี้ (6ก.พ.) มีการเปิดเผยข้อมูล โดยสำนักข่าว Next News กรณีการถือครองเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 ที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับรัฐมนตรี ภายหลังเพจ CSI LA เปิดประเด็นตรวจสอบการซื้อขายเครื่องบินจากบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
รายงานระบุว่า เอกสารที่ยื่นต่อ สำนักงาน ป.ป.ช.เกี่ยวกับการถือครองเครื่องบิน G550 ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แสดงโครงสร้างการร่วมถือครองกับเครือญาติ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 862,191,500 บาท โดยนายสุริยะถือครองในสัดส่วน 30 ล้านบาท ขณะที่ผู้ถือครองรายใหญ่คือ นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
เอกสารสำคัญเป็นใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากบริษัท Lux Jet 550 ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน ระบุสินค้าเป็นเครื่องบิน Gulfstream Aerospace Corporation รุ่นปี 2014 หมายเลขซีเรียล 5482 และแสดงรายชื่อผู้ร่วมชำระเงิน 4 รายในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจและจุฬางกูร โดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ชำระมากที่สุด 732 ล้านบาท กำหนดให้ชำระเงินเข้าบัญชีชื่อ “Lux Jet 550” ธนาคาร B.I.C (Cambodia) Bank PLC สาขาพนมเปญ
ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวมีเจ้าของคือ นายยิม เลียก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเครือข่ายอิทธิพลในกัมพูชา และปัจจุบันถูกสำนักงาน ปปง.สั่งอายัดทรัพย์รวมวงเงินกว่าหมื่นล้านบาท ร่วมกับ เบน สมิธ หรือ Benjamin Mauerberger ผู้ทำหน้าที่นายหน้าขายเครื่องบิน
ก่อนหน้านี้ นายสุริยะได้ชี้แจงต่อสื่อว่า ยอมรับรู้จักนายเบน สมิธ ในฐานะผู้ขายเครื่องบินเท่านั้น และได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ตามสัดส่วนการถือครองจริง 30 ล้านบาท ส่วนมูลค่าที่เหลือเป็นของญาติพี่น้อง
ข้อมูล-ภาพ จากสำนักข่าว Next News