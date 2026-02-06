“พรรคไทยชนะ” เปิดเวทีสัญลักษณ์กลางกรุง ประกาศกวาดล้างการเมืองสกปรก ชูธงใสสะอาดก่อนหย่อนบัตร 8 ก.พ.

วันนี้(6 ก.พ.) บรรยากาศทางการเมืองก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ทวีความเข้มข้นมากขึ้น โดยที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของระบอบประชาธิปไตยไทย พรรคไทยชนะได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กวาดล้างการเมืองสกปรกให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย” เพื่อประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน
นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ นำคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค อาทิ นายโกศล หกสุวรรณ นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร พ.ต.อ.สามารถ ตู้จินดา นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ นายประสงค์ แก้ววิจิตร นายธนากร เศรษฐพินิจ นางสาวเกศมณี ไชยา พ.ต.อ.สุเทพ สัตถาผล นายศิริวุฒิ ตู้จินดา นายณพล บริบูรณ์ และนายชนะศึก ศรีนุ่นวิเชียร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ “เก็บกวาด” เพื่อสื่อถึงการปัดกวาดการเมืองทุจริต คอรัปชั่น ธุรกิจสีเทา ยาเสพติด การแจกเงินภาษีแบบไม่ยั่งยืน อบายมุข กัญชาเสรี การเอื้อทุนผูกขาด ตลอดจนพฤติกรรมซื้อตัว ส.ส. และการเมืองไร้อุดมการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาสะสมของประเทศมาอย่างยาวนาน
หัวหน้าพรรคไทยชนะกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในอุดมการณ์ ไม่ใช่การเมืองที่ใช้เงินหรืออิทธิพลเป็นตัวกำหนดทิศทาง พร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสของประชาชนในการ “รีเซ็ต” ระบบการเมือง
พรรคไทยชนะระบุว่า จากผลสำรวจความคิดเห็นที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านี้ ยังมีประชาชนกว่า 40% ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญ พรรคจึงหวังว่าจะสามารถสื่อสารจุดยืนให้กลุ่มดังกล่าวเห็นถึงแนวทางที่แตกต่างอย่างชัดเจน
สำหรับแนวนโยบายหลักที่พรรคไทยชนะประกาศ ได้แก่
1.ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การซื้อเสียง ธุรกิจสีเทา และยาเสพติด
2.ไม่สนับสนุนนโยบายแจกเงินภาษีที่สร้างภาระหนี้สาธารณะในระยะยาว
3.ต่อต้านอบายมุขและกัญชาเสรี โดยมองว่าอาจกระทบต่ออนาคตเยาวชน
4.ต่อต้านการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาด
5.ไม่สนับสนุนการเมืองแบบบ้านใหญ่ การซื้อตัว ส.ส. และพฤติกรรมโกงกินบ้านเมือง
ในช่วงเช้าก่อนการจัดกิจกรรม คณะผู้บริหารและผู้สมัครของพรรคได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ## วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพรรค พร้อมอธิษฐานขอให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ช่วงท้ายของการปราศรัย พรรคไทยชนะได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยขอให้เลือก “เบอร์ 17 พรรคไทยชนะ” ในบัตรสีชมพูทั่วประเทศ พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจของประชาชนในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอนาคตการเมืองไทย