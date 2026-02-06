ชป.เดินหน้าจ้างแรงงานกว่า 8.4 หมื่นคน เสริมรายได้เกษตรกรช่วงว่างเว้นทำการเกษตร

อธิบดีกรมชลฯ เผยจ้างแรงงานทั่วประเทศ หนุนรายได้เสริมเกษตรกรช่วงว่างเว้นทำการเกษตร ปีงบฯ69 ตั้งเป้าจ้างกว่า 84,000 คน ล่าสุดจ้างแล้วกว่า 15,800 คน เปิดรับสมัครต่อเนื่อง ได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1460
นายสุริยพล นุชองนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริม ผ่านการจ้างแรงงานในระบบชลประทาน สำหรับปีงบประมาณ 2569 ได้ตั้งเป้าหมายการจ้างแรงงานไว้กว่า 84,000 คน ทั่วประเทศ
ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 15,800 คน หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 19 ของแผนงานทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,520 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 828 คน และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 816 คน
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเปิดรับสมัครแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ในวันและเวลาราชการ
การดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว