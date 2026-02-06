“สุริยะ” ยอมรับซื้อเจ็ตหรูจาก “เบน สมิธ” ราคา 862 ล้าน แจ้ง ป.ป.ช. 30 ล้านตามสัดส่วนถือครอง ส่วนที่เหลือเป็นของญาติพี่น้อง

“สุริยะ” ยอมรับซื้อเครื่องบินเจ็ตหรู Gulfstream G550 จาก “เบน สมิธ” เมื่อปี 67 ราคา 862 ล้าน แจ้ง ป.ป.ช.แค่ 30 ล้านตามสัดส่วนถือครอง ส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มญาติพี่น้อง ยันซื้อมาถูกต้อง ปัดโยงคดี ไม่เกี่ยวขนเงินแจก เพราะนั่งครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ย.68
จากกรณีเพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ใช้อักษรย่อ “บิ๊ก ส.” ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ “เบน สมิธ” นักธุรกิจชาวต่างชาติ ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินในคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีมูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท แต่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียง 30 ล้านบาทนั้น
ล่าสุด นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ออกมาชี้แจงว่า ได้ซื้อเครื่องบิน Gulfstream G550 จาก “เบน สมิธ” จริง โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 862,191,500 บาท อย่างไรก็ตาม ตนถือครองในสัดส่วนมูลค่าเพียง 30 ล้านบาท ส่วนมูลค่าที่เหลือเป็นการถือครองร่วมโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
นายสุริยะ ระบุว่า การซื้อเครื่องบินเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 และได้นำมาใช้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 พร้อมยืนยันว่า รายละเอียดการถือครองทรัพย์สินดังกล่าว ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ตามระเบียบและกฎหมายครบถ้วนแล้ว
สำหรับที่มาของการซื้อขาย นายสุริยะ กล่าวย้อนว่า ในขณะนั้นมีความประสงค์จะซื้อเครื่องบิน และได้พูดคุยกับเพื่อน ก่อนจะได้รับการแนะนำว่า “เบน สมิธ” มีความประสงค์จะขาย จึงนำไปสู่การซื้อขายกันในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น
ส่วนกรณีที่มีกระแสกล่าวหาเชื่อมโยงว่า เครื่องบินลำดังกล่าวถูกใช้ลำเลียงกระสุนหรือเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุริยะ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และมองว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เพื่อบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของตน
“ผมใช้เครื่องบินลำนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว ข่าวที่ออกมาถือเป็นการกล่าวหาและบิดเบือนข้อเท็จจริง” นายสุริยะ กล่าว
นายสุริยะ ยังย้ำว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีความหรือปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่ “เบน สมิธ” กำลังเผชิญ โดยรู้จักกันเพียงในฐานะคู่ซื้อ–ขาย และดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้อง โปร่งใส
พร้อมกันนี้ นายสุริยะ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว ได้มีการนำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ขณะที่การแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ได้ระบุชัดเจนถึงสัดส่วนการถือครองของตน และของกลุ่มญาติพี่น้องครบถ้วน
นายสุริยะ ย้ำว่าขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี