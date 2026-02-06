โค้งสุดท้าย “จเด็ศ ” ลุยเมืองพิษณุโลก เขต1 ขอคะแนนคนรุ่นใหม่ ชูนโยบาย “เพื่อไทย ทำได้” กาเบอร์ 4

“จเด็ศ จันทรา” เดินหน้าหาเสียงโค้งสุดท้าย เจาะพื้นที่เขตเมือง–ตลาดเทศบาล ชูโครงการ 1 อำเภอ 1 Academy ปั้นกีฬา–ศิลปินเป็นอาชีพ พร้อมงดเว้นภาษีไรเดอร์
วันนี้( 6 ก.พ.69)นาย จเด็ศ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 หมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ยังคงลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เน้นพื้นที่เขตเมืองและตลาดเทศบาล ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
นายจเด็ศระบุว่า ตลอดการลงพื้นที่ ประชาชนเปิดโอกาสให้ชี้แจงนโยบายของพรรค และมีหลายนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยตนยังคงย้ำสโลแกน “เพื่อไทย ทำได้” อาทิ นโยบายคนไทยไร้จน นโยบายยิ่งกว่าพลัส 70 : 30 รวมถึงนโยบายงดเว้นภาษีต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์สำหรับกลุ่มไรเดอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
สำหรับกลุ่มเยาวชน นายจเด็ศ ได้เสนอ โครงการ 1 อำเภอ 1 Academy เพื่อผลักดันให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์สร้างแชมป์ด้านกีฬาและศิลปะ วางรากฐานการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ เปลี่ยน “พรสวรรค์” ให้เป็น “อาชีพ” เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการฝึกสอนระดับมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนทางการเงินอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาและศิลปินระดับชาติ
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอนโยบายทุน ODOS เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนมีอารมณ์ร่วม สอบถามรายละเอียดเชิงลึกในนโยบายที่สนใจ และแสดงการตอบรับอย่างชัดเจน
“ขอขอบคุณทุกการรับฟัง ทุกการพูดคุย และทุกแรงเชียร์ ผมจะนำทุกกำลังใจไปเป็นแรงผลักดันในการทำงานต่อไป วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ขออีกหนึ่งโอกาสให้ จเด็ศ เบอร์ 4 เข้าไปทำงานในสภาฯ และขอให้เชื่อมั่นในตัวผมเหมือนครั้งที่ผ่านมา” นายจเด็ศ กล่าว