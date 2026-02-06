“ทวี สอดส่อง” ชูนโยบายปราบยาเสพติดครบวงจร ลั่นไม่ใช่แค่จับ แต่ต้องฟื้นฟู–ยกระดับชีวิต

”พ.ต.อ.ทวี “ ย้ำประสบการณ์คุมยุติธรรม เดินหน้าปราบค้ายาเสพติดจริงจัง ชี้ต้องปิดทางสารตั้งต้น ควบคู่ฟื้นฟูผู้ติดยา ไม่ให้วนกลับสู่วงจรเดิม หนุนกองทุนครอบครัวปลอดยา เสนออุดหนุน 5,000 บาท พร้อมดันกัญชากลับบัญชียาเสพติด
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์โดยย้ำถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติด ว่าจากที่ตนเคยดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรมมีผลงานต่อการปราบปรามการค้ายาเป็นผลสำเร็จและหลายภาคส่วนพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดีแม้จะทำมาอย่างเข้มข้นแต่ปัญหายังไม่คลี่คลาย ดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาชาติจะทำต่อยอดไปคือปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และป้องกันสารตั้งต้นทุกอย่าง และเติมด้วยการยกระดับเพิ่มคุณภาพชีวิต ยกระดับการศึกษา
"ไม่ใช่แค่การปราบปราม แต่ต้องฟื้นฟู ต้องมีหน่วยงานดูแลฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ไม่ให้กลับไปใหม่ มีการฝึกอาชีพ ไม่เช่นนั้นบทสรุปก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำ ซึ่งหลายคนเป็นอนาคตของชาติ ที่ต้องดูแล นอกจากนี้ยังต้องมีกองทุนเพื่อดูแลป้องกัน เชื่อว่าสถาบันครอบครัว จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด หากครอบครัวไหนไม่มีผู้เสพยาเสพติด ก็ควรจะอุดหนุนครอบครัวละ 5 พันบาท ถือเป็นขวัญและกำลังใจ" พ.ต.อ.ทวี กล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวย้ำว่าผลงานที่เคยเป็นมาแสดงให้เห็นว่าทำมาตลอด และมาถูกทาง สังคมให้ความเชื่อมั่น ซึ่งต้องใช้เวลาทำงานต่อ และต่อจากนี้ก็ต้องเดินหน้า อย่างกัญชาต้องกลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติด กระท่อมก็เหมือนกัน ซึ่งตอนเป็นรมว.ยุติธรรม ก็ดูแลป้องกันห้ามขายเร่ เรื่องนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจัง เพราะทำลายชีวิตประชาชนมากเหลือเกิน