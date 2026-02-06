กกต.-ไปรษณีย์ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ากระจายลงเขตนับคะแนนพร้อมกัน ชี้เขตผิดแค่ร้อยใบคัดส่งถูก

กกต.-ไปรษณีย์ไทย ปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ากระจายลงพื้นที่ 400 เขตทั่วประเทศ เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกันในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เผยคัดแยกพบกรอกรหัสเขตผิดแค่ร้อยใบ ยันคัดแยกส่งเขตได้ถูกต้อง
วันนี้ (6 ก.พ.) สำนักงาน กกต. ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. และนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร กระจายสู่ 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งกว่า 1,200 คัน และเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย 5,000 คัน ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนับนับคะแนน พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หลังปิดลงคะแนนในเวลา 17.00 น. โดยได้เริ่มขนส่งบัตรเลือกตั้งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้และในวันนี้เป็นการขนส่งบัตรเลือกตั้งไปในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรี เป็นล็อตสุดท้าย
ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร โดยขณะนี้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเดินทางมาครบถ้วนแล้ว รวมถึงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทุกเขตภายในประเทศก็ครบถ้วนเช่นเดียวกัน และจะถูกจัดส่งไปยังทั้ง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
การขนส่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ร่วมปฏิบัติงานกับไปรษณีย์ไทย เพื่อควบคุมดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เมื่อบัตรเลือกตั้งเดินทางถึงพื้นที่แล้ว จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต โดยจะมีการจัดเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย เช่น ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ หรือสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนจะนำออกมานับคะแนนพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
ด้านนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า จากการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าพบกรณีกรอกรหัสเขตผิดประมาณ 100 ใบ ซึ่ง กกต. สามารถคัดแยกและจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งที่ถูกต้องตามสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทุกใบได้ถูกส่งไปถึงเขตครบถ้วน และจะนำมานับคะแนนพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของทุกคนได้ถูกส่งไปยังเขตอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยการจัดส่งไปยังทั้ง 400 เขตเลือกตั้งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดส่งไปแล้วกว่า 90% ครอบคลุมทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
ดร.ดนันท์ ระบุเพิ่มเติมว่า ระบบการขนส่งมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมดูแล และมีระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ (Tracking) ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ตลอดการขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและปลอดภัยของบัตรเลือกตั้ง
สำหรับกระบวนการนับคะแนนประชามติและการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ว่าที่ร้อยตรีภาสกร ชี้แจงว่า หลังปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนทันที ซึ่งจะมีทั้งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ โดยจะนับพร้อมกันภายในหน่วยเลือกตั้งตามปกติ
ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จะมีคณะกรรมการนับคะแนนอีกชุดหนึ่งรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จะดำเนินการเบิกบัตรออกมานับ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ ขณะที่บัตรออกเสียงประชามติ แม้ผู้มีสิทธิ์จะไปลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง แต่คะแนนประชามติจะถูกนำไปรวมและนับพร้อมกับหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในวันเดียวกัน
นายณรงค์ ย้ำ ถึงการกรอกรหัสเขตผิดว่า เรื่องนี้ชี้แจงมาหลายรอบแล้ว ข้อผิดพลาดอาจจะเกิดจากการกรอกรหัสของกปน. ซึ่งข้อผิดพลาดต่างๆสุดท้ายคัดแยกได้ ว่าผู้ใช้สิทธิ์อยู่เขตไหน เราก็สามารถส่งไปนับในเขตนั้นได้