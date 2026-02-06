รทสช.ซัดขบวนการสกัดใช้วิชามารทำลายป้ายหาเสียง พฤติกรรมสกปรกไม่ใช่อุบัติเหตุ หวังปิดตาคนไทย

“พีระพันธุ์” เดือด! ซัดขบวนการสกัด รทสช. ใช้วิชามารทำลายป้ายหาเสียงทุกรูปแบบ ชี้ ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นพฤติกรรมสกปรก หวังปิดตาคนไทยทั้งประเทศ
.
วันนี้ (6 ก.พ.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีป้ายหาเสียงและป้ายนโยบายของพรรคถูกทำลายอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความเสียหายตามธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ แต่เป็นการกระทำที่มีลักษณะมุ่ง “ทำให้ป้ายไม่สามารถใช้งานได้” เพื่อลดการมองเห็นของพรรคในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง
.
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการหาเสียง พรรคได้ติดตั้งป้ายโฆษณานโยบาย หมายเลขพรรค และหมายเลขผู้สมัคร สส. ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพรรคแรกๆ ที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต่อมาพบว่าป้ายของพรรคค่อยๆ หายไป ถูกถอด ถูกทำลาย หรือถูกป้ายของพรรคการเมืองอื่นนำมาติดทับซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด
.
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพถ่ายและข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่า ความเสียหายของป้ายหาเสียงมีหลายรูปแบบ อาทิ การดัดงอ พับ หรือกดให้ล้มลง ทำให้ไม่สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลขพรรคได้, การถอดป้ายออกจากจุดติดตั้งเดิม แล้วนำไปวางพิงต้นไม้หรือกองรวมไว้บนทางเท้า, การกรีด ฉีก หรือดึงแผ่นไวนิลออกจากโครงไม้ จนเหลือเพียงโครงหรือเศษซากของป้าย, การตัดหรือทำลายโครงสร้างยึด เช่น เชือก ลวด หรือเสา ทำให้ป้ายเอียงหรือล้มลงกับพื้น
.
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า ลักษณะความเสียหายดังกล่าวแตกต่างจากการขีดเขียนหรือพ่นสีทั่วไป แต่เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้ป้ายไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ปรากฏต่อสายตาประชาชน พร้อมตั้งคำถามว่า หากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีกระแสตามที่บางฝ่ายกล่าวอ้าง เหตุใดจึงต้องมีความพยายามกีดกันในลักษณะนี้
“พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นพรรคแรกๆ ที่ติดป้ายโฆษณานโยบายพรรค หมายเลขพรรค และหมายเลขผู้สมัคร สส. ของพรรค โดยเฉพาะใน กทม. ต่อมาป้ายของพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ค่อยๆ หายไป ผมและผู้สมัคร สส. พยายามจัดทำป้ายมาแซม แต่ก็ยังหายไปเรื่อยๆ ตอนหลังหนักขึ้น เพราะถูกทำลาย ถูกปลด และถูกป้ายของพรรคอื่นมาปิดทับเยอะไปหมด ผมพูดเรื่องนี้บนเวทีปราศรัยเมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ปรากฎว่าวันนี้ป้ายของเราก็ยังโดนเล่นงานเหมือนเดิมและเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ที่ปรากฏชัดก็ใน กทม. ตามภาพที่เอามาลงประกอบครับ” นายพีระพันธุ์ ระบุ
.
นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ ยังกล่าวถึงบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองในภาพรวม โดยระบุว่า พรรครวมไทยสร้างชาติและตน เผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน ทั้งการไม่ได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์บางรายการ การไม่ปรากฏชื่อในผลสำรวจความคิดเห็น หรือการถูกตัดชื่อออกจากโพลในบางช่วงเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมืองและอิทธิพลของกลุ่มอำนาจบางกลุ่ม
.
ด้านการดำเนินการตามกฎหมาย ผู้สมัคร สส. และผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติในหลายพื้นที่ ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน กรณีป้ายหาเสียงของพรรคถูกทำลายและถอดออกโดยไม่ทราบฝ่าย อาทิ พื้นที่เขตพระโขนง-บางนา ซึ่งมีรายงานว่าป้ายหาเสียงได้รับความเสียหายรวมหลายร้อยป้าย และพื้นที่เขตพญาไท บริเวณริมถนนพหลโยธิน รวมถึงในพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก ที่มีรายงานว่าป้ายหาเสียงถูกของมีคมกรีดทำลายจนภาพใบหน้าและตัวเลขเบอร์ผู้สมัครฉีกขาดออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งและลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมาย
.
นายพีระพันธุ์ กล่าวย้ำว่า การทำลายป้ายหาเสียงไม่เพียงเป็นการทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญา แต่ยังเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง และส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของการแข่งขันทางการเมือง พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกติกา และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นธรรม และยืนยันว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ ยังคงเดินหน้าหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ และขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยย้ำแนวคิด “ชีวิตเรา เราเลือกเอง” ด้วยการเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 บัตรสีชมพู และเลือกผู้สมัคร สส. เขตของพรรครวมไทยสร้างชาติในบัตรสีเขียว ตามเบอร์ของผู้สมัครในแต่ละเขต ทั่วประเทศ