"อนุทิน" เข้าบ้านพิษณุโลกไหว้พระ เตรียมปราศรัยใหญ่ทิ้งทวนกทม.เย็นนี้ "สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี" มาครบ

นายกฯ ดอดเข้าบ้านพิษณุโลกไหว้พระ ก่อนเข้าที่ทำการภท. เตรียมขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ เย็นนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ พร้อมขน "สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี" หาเสียงทิ้งทวนกรุงเทพฯ
วันนี้ (6ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าบ้านพิษณุโลก ไหว้พระโดยใช้เวลาไม่นานจากนั้นเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ก่อนที่จะขึ้นเวทีภาษาใหญ่ วันนี้เวลา 16.30 น. ซึ่งพรรคภูมิใจไทย จะมีการจัดการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ห้องบอลรูม 1 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางผ่านทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ พรรคภูมิใจไทย