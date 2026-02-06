ด่วน! ตร.ไซเบอร์หมายเรียก "พลากร" ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เพื่อไทย หลังพบโยง สจ.ดังเอี่ยวเว็บพนัน

ตร.ไซเบอร์ ออกหมายเรียก "พลากร พิมพะนิตย์" ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กาฬสินธุ์ เข้าพบพนักงานสอบสวน 20 ก.พ. นี้ หลังเข้าข่ายเชื่อม สจ.ดัง เอี่ยวเว็บพนัน-หวยออนไลน์
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ได้ทำหนังสือถึง ผกก.สภ.ยางตลาด ขอความร่วมมือส่งหมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 ถึง นายพลากร พิมพะนิตย์ มาดำเนินคดี ซึ่งได้กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ banhuay98.com (หวยออนไลน์)
ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
หลังเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน พันตำรวจโทชนทัช วุฒิภัทรโสภณ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบคดีให้ดำเนินคดีกับ นายพลากร พิมพะนิตย์ ซึ่งทะเบียนราษฎร์แขวง ยางตลาด อำเภอเขต ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ยางตลาด
พนักงานสอบสวนจึงขอความร่วมมือช่วยดำเนินการจัดส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ต้องหาด้วย โดยให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมรับหมายเรียก หรือขัดข้องส่งหมายไม่ได้ด้วยเหตุประการใดก็ดี ขอให้ท่านปิดหมาย บันทึกภาพ และแจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบด้วย ที่กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รายงาน สำหรับ นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย และอาจมีความเชื่อมโยงกับ 2สจ.กาฬสินธุ์ ด้วยหรือไม่ หลัง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ออกมาเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 ราย ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์