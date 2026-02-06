"เต้" ยันไม่ได้บ้า ฟื้นชีพไดโนเสาร์คือให้เลี้ยงเหี้ย-ตุ๊กแก-จระเข้ สัตว์สายพันธุ์เดียวกัน ถามกลับนโยบายหลายพรรคทำไม่ได้ไม่เห็นดำเนินคดี

คนไทยรู้ไว้ซะ ถูก “พี่เต้-มงคลกิตติ์” หลอกให้เลี้ยงเหี้ย - ตุ๊กแต - จระเข้ สายพันธุ์เดียวกับไดโนเสาร์ ลั่นไม่ได้บ้า ไม่ได้เพ้อเจ้อ ซื้อแมนฯ ยู ก็เหมือนทักษิณซื้อแมนฯ ซิตี้ เผยไม่ได้พบ “เลขาแสวง” เพราะติดภารกิจ คงไม่ชกกันเพราะนโยบายของพรรคที่ยื่นไป กกต.ให้ผ่านแล้ว แต่เตือนนโยบายเปลี่ยนโลกอาจไม่สามารถทำได้
วันนี้( 6 ก.พ.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมผู้สมัครของพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางยื่นหนังสือและขอชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณี กกต.มีหนังสือถึงพรรคเตือนว่านโยบาย "เปลี่ยนโลก" ที่ใช้หาเสียงอาจเข้าขาดผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ โดยนายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ส่งนโยบายทั้งหมด 12 ข้อให้ กกต. เพื่อพิมพ์และแจกจ่ายให้ประชาชน โดยจะต้องส่งนโยบาย 20 ก่อนวันเลือกตั้ง หากล่าช้าจะถูกปรับ ซึ่งหลายพรรคก็ส่งล่าช้าเช่นกัน นโยบายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายไม่ใช้งบประมาณ และนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งต้องระบุวงเงินและแหล่งที่มา อย่างไรก็ตาม นโยบายอย่างไดโนเสาร์ หรือนโยบายอวกาศ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายผัวเมีย ถูก กกต.อนุมัติให้ไปต่อได้ แต่เตือนว่าการหาเสียงต้องไม่ขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 72 และ 73 ซึ่งห้ามกล่าวเกินจริงหรือเกินกว่าเหตุ ซึ่งตนเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์เวลาจะอธิบายอาจต้องขยายความเกินจริงบ้าง เพื่อตอบคำถามกับนักศึกษาเพื่อให้ต่อยอด
นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ที่นายแสวง ระบุว่านโยบายที่ตนนใช้หาเสียงเป็นไปไม่ได้ อยากถามกลับว่านโยบายของพรรคอื่นๆ เช่น จะทำให้คนไทยหายจน รถไฟ 20 บาทตลอดสาย หรือ แจกเงินหมื่น ก็ทำไม่ได้จริง หรือทำไม่ได้ครบในอดีต กกต. ไม่เคยดำเนินคดี ตนยังไม่ได้บริหารประเทศ แล้วทำไมถึงบอกว่าทำไม่ได้ พรรคอื่นๆ ส่งนโยบาย 100 ข้อ แต่ทำได้แค่ข้อเดียว กกต. ผิดหรือไม่
สำหรับนโยบายอวกาศ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ไม่ใช่เพ้อเจ้ออย่างที่ถูกวิจารณ์ เช่น การตั้ง เซ็นทรัลเวสต์เกตบนดาวอังคาร แต่เป็นการวิจัยและพัฒนาธุรกิจอวกาศไปยังดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และนอกระบบสุริยะ โดยต่อยอดจากนโยบายรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2564 ที่เคยวางแผนสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ แต่ชะงักเพราะโควิด-19 ซึ่งหลายประเทศอย่างสหรัฐ จีน รัสเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปดาวอังคารได้แล้ว อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังเดินทางทะลุนอกระบบสุริยะ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความคิด ทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นคนปกติสำหรับนานาชาติ และสำหรับคนรุ่นใหม่ Gen Y, Z, Alpha และ Beta
ส่วนนโยบายไดโนเสาร์ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า มาจากการค้นพบซากไดโนเสาร์จริงในภาคอีสานกว่า 20 จังหวัด รวมถึงโครงกระดูกและดีเอ็นเอ ซึ่งกำลังวิจัยเพื่อปลูกถ่ายและสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมา โดยนานาชาติก็ทำเช่นกัน ไดโนเสาร์ไม่ได้ตายหาย บางพันธุ์ คือ จระเข้ เหี้ย อีกัวน่า หรือนก ประชาชนเบื่อเลี้ยงหมาแมว อยากเลี้ยงไดโนเสาร์ อย่าดูถูกให้ตนได้อำนาจจากประชาชนก่อน การมายื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อล้มล้างคำพูดของนายแสวง และยืนยันว่านโยบายทั้งหมดเป็นไปได้ หากพิจารณาปัจจัยเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองที่ได้รับจากประชาชน
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวถึงนโยบายอวกาศ ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอาเงินจากไหนมาทำ ตนเป็น กมธ.ขุดคลองไทยมา ถ้าสามารถขุดคลองไทยได้จะสามารถสร้างรายได้จากการขนส่งจากการร่นระยะในการเดินทางปีละ 10 ล้านล้านบาทต่อปี มากกว่างบประมาณแผ่นดิน 3 เท่า ทำไมจะทำนโยบายอวกาศไม่ได้ รวมทั้งยกเลิก MOU การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับกัมพูชา ก็จะมีรายได้จากากรจุดเจาะและขายน้ำมันเอง และจะลดงบประมาณในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เนื้องานเหมือนเดิม เพื่อนำเงินนี้ไปดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันยังสามารถปราบปรามคอร์รัปชั่นได้ด้วย ทำให้นัการเมืองไม่มีเงินทอนจากเอกชน เหตุการตึกถล่มแบบ สตง.จะไม่เปิดขึ้น ซึ่งแผนเหล่านี้เทียบมาจากสหรัฐอเมริการ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยไม่ล้าหลัง ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ตนผิดตรงไหน จึงเขียนนโยบายแบบนี้ และต้องทำให้ได้ ถ้าได้อำนาจมาจากประชาชน
“ผมต้องการชี้แจงว่า ผมไม่ได้เพ้อเจ้อ หรืออย่างเรื่องซื้อทีมแมนยูฯ มาเป็นของคนไทย ก็เหมือนกับที่นายกทักษิณ ชินวัตร ซื้อแมนซิตี้ ฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ จึงหมั่นใส้นายแสวง ไม่แน่ใจว่าแมนยูฯชนะ 3 นัดติด และ 3 ทีมที่แพ้เป็นทีมของนายแสวงหรือเปล่า เพราะเห็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ” นายมงคลกิตติ์ กล่าว
ส่วนนโยบายสามี 4 คน ก็ต้องการให้สิทธิเสรีภาพผู้หญิง และสอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจุบันผู้ชายทั้งนักการเมือง นายกฯ สส. ผู้นำในองค์กรต่างหลายองค์กร ต่างมีเมียหลายคน แต่จดทะเบียนเพียงคนเดียว ในต่างประเทศอย่างภูฎานก็ให้ผู้หญิงมีสามีได้ 5 คน เพราะฉะนั้นสภาพสังคมมันไม่บาล้านกัน ซึ่งถ้าหากผู้หญิงมีศักยภาพก็สามารถมีสามีได้ 5 คนจะผิดตรงไหน อย่าอ้างจริยธรรม เพราะกฎหมายอะไรที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ก็ต้องแก้ไข อย่างในอดีตสังคมไม่ยอมรับ LGBTQ แต่เดียวนี้ก็มีการแก้ไขให้สังคมยอมรับแล้ว และหลายประเทศก็กำลังจะเสนอกฎหมายในลักษณะนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการปฎิวัติสังคม
“ผมไม่ได้สนับสนุนให้หญิงชายมีผัวเมียหลายคน แต่ประเทศเราวิกฤติยิ่งกว่า วิกฤตชายแดนเขมร หรือวิกฤติคนไทยมีลูกน้อย เกิดปีละแค่ 460,000 คน ถ้าคูณไป 40 ปี จะมีคนแค่ 16 ล้าน มาจ่ายภาษีเพื่อดูแลคนอีก 65 ล้านคน จะไหวหรือ นโยบายการมีลูกทางพรรคก็เสนอ กกต.ไปแล้ว ว่าต้องรณรงค์ให้คนไทยมีลูกปีละ 1 ล้านคน โดยรัฐบาลสนับสนุนเดือนละ 5 พัน จนจบปริญญาตรี ฉะนั้นนโยบายเหล่านี้ไม่เกินความจริง” นายมงคลกิตติ์ กล่าวและว่าจะให้ ปภ.ส่งสัญญาณเตือนไปยังประชาชนทางมือถือวันละ 2 รอบ เพื่อให้คนไทยปั๊มลูก ช่วงสองทุ่มกับตี 5 ให้คนมาปั๊มลูก และก่อนปั๊มลูกให้วิดพื้น ทำพิราทีส เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่างๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีนโยบายให้ชายไทยยาวขึ้น เพื่อให้การปั๊มลูกมีประสิทธิภาพ และถ้าได้เป็นรัฐบาลวันที่ 1-31 พ.ค.จะจัดมหกรรมปั๊มลูก ใครมีลูกจะได้รับเงินอีก 50,000 บาท คาดจะมีเด็กเพิ่มจากมหกรรมดังกล่าว 1 แสนคน ไม่ใช่เรื่องลามก แต่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังแถลง นายมงคลกิตต์ ได้วิดพื้นที่โชว์ตามสัญญา แต่เซตแรกขอ 30 ครั้งก่อน ที่จะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ กกต.มารอฟังการชี้แจงในเรื่องนโยบายของพรรค ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ที่มาดูการแถลงข่าว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้มาติดต่อในศูนย์ราชการฯ ล้วนแต่รู้จักและชื่นชอบนโยบายแปลกๆของพี่เต้
นายมงคลกิตต์ เปิดเผยภายหลังการชี้แจง ยอมรับว่าประแด็นแรกคือ พรรคถูกปรับเนื่องจากส่งนโยบายช้า และได้มีการชี้แจงนโยบายเปลี่ยนโลกที่ กกต.มองว่าเป็นไปไม่ได้ เข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยตนจะทำหนังสือพร้อมแนบคลิปชี้แจงส่งให้ กกต.เพิ่มเติม และเพิ่มนโยบายเซ็นทรัล เวสต์เกต บนดาวอังคาร ซึ่งเลขา กกต.ติดใจว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ โดยเซนทรัล เวสต์เกตที่จะทำจะเป็นมินิเซนทรัล เวสต์เกต ขนาด 4 คูณ 4 เมตร บรรจุอยู่ในสถานีอวกาศ หากอนาคตมีคนไปอยู่มากขึ้นก็อาจเพิ่มขนาด อีกเรื่องคือการซื้อแมนยูเป็นการส่งเสริมบอลไทยไปบอลโลกโดยจะใช้เงินเอกชนทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่แล้วนายมงคลกิตติ์ ก็ได้วิดพื้นอีก 70 ครั้งตามสัญญา พร้อมบอกว่า ไม่ได้พบนายแสวง เพราะนายแสวงติดภารกิจ และตนก็จะไม่ชกกับนายแสวงแล้วหลังนโยบายของพรรค ผ่านแล้ว