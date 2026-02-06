“ทนายน้ำมนต์” ปลุกกระแสพลังเงียบ “ร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศ ให้ช่วยกัน “กาเบอร์ 11” กทม.เขตเลือกตั้ง 18

วันนี้(6 ก.พ.)เหลืออีก 2 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง สส.ของประเทศ โดยบรรยากาศในการหาเสียงโค้งสุดท้าย พรรคการเมืองและผู้สมัครต่างงัดกลยุทธ์หมัดเด็ดมัดใจประชาชน อาทิ สื่อสารผ่านบิลบอร์ดดิจิทัล จอขนาดใหญ่ริมถนนทางด่วน ใจกลางเมืองของประเทศนั้น
สำหรับผู้สมัคร สส.ในเขตเลือกตั้ง กทม.เขตเลือกตั้งที่ 18 มีการแข่งขันในพื้นที่กันอย่างหนัก ฝุ่นตลบ โดยหลายพรรคการเมือง ต่างงัดกลยุทธ์ในโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งอีก 2 วันสุดท้าน ก่อนที่จะกำหนดทิศทางของประเทศ แต่ที่น่าจับตาสุดและเป็นตัวเต็ง คือ ชื่อที่ประชาชนที่ไปเรียกขาน เป็นหญิงเหล็ก ที่มีความรู้ความสามารถเชิงประจักษและเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นใครไม่ได้เลย เป็นผู้สมัครหญิง ที่เป็นนักกฎหมาย คือ “ทนายน้ำมนต์” หรือนางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ ผู้สมัคร สส.ไทยสร้างไทย “เบอร์ 11” หากเอ่นถึงชื่อผู้สมัครร่ายนี้ มีชื่อเสียงหลักด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปกป้องสิทธิ์และคุ้มครองสตรีเพศ อย่างคดีล่าสุด “ทนายแก้ว”กับหญิงวัย 19 ปี เธอยืนยันให้ดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด เป็นถึงผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและเป็นที่ไว้วางใจแต่มาคุกคามเพศนักศึกษา หรือ กรณี”โดม ปกรณ์ลัม” นักแสดงชายรุ่นใหญ่ ที่คุกคามทางเพศของ “จินนี่” ยศสุดา บุตรสาวของแม่ทัพใหญ่อย่าง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ที่ทนายน้ำมนต์ ออกมาปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นแกนนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่สน.พหลโยธิน เป็นเพียงคดีตัวอย่างในช่วงฤดูเลือกตั้งที่ ทนายน้ำมนต์ ผลงานเชิงประจักษ์ ออกมาปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศ
ส่วนในพื้นเขตเลือกตั้ง ที่ 18 พี่น้องประชาชนกลับตื่นตาตื่นใจ เมื่อพบเห็น ทนายน้ำมนต์จัดหนัก โดยใช้กลยุทธ์ใช้รถโมบายขนาดใหญ่ พร้อมขนทีมงานผู้ช่วยหาเสียงในการปราศรัยเต็มคัน วิ่งเรียงแถว แล้วปราศรัยตลอดเส้นทางในการขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนสองฝั่งทาง สองฟากฝั่งคลอง ทำให้พี่น้องประชาชนโบกมือต้อนรับตลอดเส้นทาง โดยมีทีมผู้ช่วยหาเสียงพร้อมทนายน้ำมนต์ ปราศรัยบนรถโมบายขนาดใหญ่เพื่ออ้อนขอคะแนนเสียง เพื่อขอโอกาส เพื่อขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน ช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ ร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศ ร่วมกันเปลี่ยนแปลง เลือกคนรุ่นใหม่ ไปทำงานในสภา ช่วยกันนำพาลูกหลานของท่านไปทำงานในสภา ช่วยกันกาทนายน้ำมนต์ “คนละหนึ่งคะแนน” เพื่ออาสาไปทำงานแทนรับใช้ ให้ช่วยกันกาเบอร์ 11
นางสาวณัฐกัญญ์ภา กล่าวว่า เหลืออีก 2 วัน ปลุกพลังเงียบที่ยังไม่ได้ตัดสินใจและที่ตัดสินใจแล้ว ขอให้เปลี่ยนใจ เมื่อคืนตนฝันว่า มีการแจกเงินซื้อเสียงในพื้นที่ ขอให้ไม่เป็นความจริง ใครแจกเงินซื้อเสียง ให้รับไว้ “แต่อย่าไปกา” เพราะเป๋นการสนับสนุนการทุจริตการเลือกตั้ง อย่าเห็นแก่เงินเพียงเล็กน้อย เขาไปถอนทุนคืนในสภา การเมืองสุจริต “รับเงินหมา กาไทยสร้างไทย” ขอให้พี่น้องตัดสินใจช่วยกัน เทคะแนนให้ “ทนายน้ำมนต์” เบอร์ 11 กราบขอโอกาสพี่น้องประชาชน เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว และเขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง มาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ ร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศ ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ปลายปากกาของท่าน คนละสิทธิ์ คนละเสียง ที่มีความเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย ช่วยกัน กาทนายน้ำมนต์ไปทำงานในสภา เอาคนทำงานไปทำงาน ต้องช่วยกันกาเบอร์ 11 เอาทนายน้ำมนต์ไปช่วยกันผลักดันกฎหมายหลายฉบับที่สำคัญ ผลักดันงบประมาณมาพัฒนาบ้านเรา ตนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ในทางการเมือง และมีความพร้อมในการทำหน้าที่ในสภา ช่วยกันกาบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ จะได้ทำงานสะดวก ย้ำ บัตรสีเขียว กาเบอร์ 11 บัตรสีชมพู กาเบอร์ 48
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติของนักกฎหมายคนรุ่นใหม่ “ทนายน้ำมนต์” หรือ นางสาวณัฐกัญญา อภิญญ์มณีณัฐ อายุ 33 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี “นิติศาสตรบัณฑิต” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท “รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาในระดับ “ปริญญาเอก 2 ใบ” ได่แก่ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารงานกระบวนยุติธรรม” (เขียนวิจัยด้านกฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งรัฐและเอกชน เคยดำรงตำแหน่งนิติกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เคยดำรงตำแหน่ง นิติกร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ก่อนลาออกไปประกอบวิชาชีพทนายความ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมาย ครีทซ์ แอนด์ เซเรบิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนประสบการด้านการเมือง ที่ปรึกษา “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร “ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี”และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท่านหนึ่ง
หากพิจารณาจากประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษาและฝีไม้ลายมือในการทำงานของทนายน้ำมนต์ หรือนางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ ระดับมือหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ครบเครื่อง มีความพร้อมในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชน โค้งสุดท้ายนี้ กระบวนการตัดสินใจ พี่น้องประชาชนเขตเลือกตั้ง 18 เลือกคนทำงานไปทำงาน อยู่ที่ปลายปากกาของพวกท่าน อีก 2 วัน รู้กัน