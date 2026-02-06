“ภูมิพัฒน์” มั่นใจคนดอนเมืองตอบรับ พร้อมทำงานพัฒนาพื้นที่ ชูต้องดีกว่าเดิม!

“ภูมิพัฒน์ โหสกุล” ผู้สมัครเพื่อไทย ชูนโยบายล้างหนี้–เติมทุน ตอบโจทย์ปากท้อง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลั่นพร้อมสานงานต่อ-ต่อยอดให้มากกว่าเดิม เชื่อดอนเมืองต้องดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง หมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตดอนเมืองว่า ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านต้องการให้มีผู้แทนเข้าไปทำงานในพื้นที่อย่างจริงจัง เหมือนที่นายการุณ โหสกุล อดีต สส.ดอนเมือง เคยทำไว้
นายภูมิพัฒน์ ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ขาดการดูแลและไม่มีผู้แทนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การใช้ชีวิตของชาวบ้านเป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้หลายคนคาดหวังให้ตนเข้าไปทำงาน รับใช้ประชาชน และต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ให้มากกว่าที่ผ่านมา
ผู้สมัคร สส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า คำมั่น “ใครไม่ทำ ผมทำ” ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างชัดเจน ควบคู่กับนโยบายของพรรคที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะนโยบายล้างหนี้และเติมทุน ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง
ทั้งนี้ นายภูมิพัฒน์ ย้ำว่า การเป็นผู้แทนที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยตรง เพราะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าจะสานต่อแนวทางการทำงานเดิม และนำมาปรับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ดอนเมืองต้องดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาคนรุ่นใหม่ก็ต้องใช้วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนก็มีคุณค่า ผมพร้อมนำทุกอย่างมาทำงานเพื่อให้คนดอนเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง” นายภูมิพัฒน์ กล่าว