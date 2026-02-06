‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.สอบด่วน ที่มาเครื่องบินหรู ‘สุริยะ’ พร้อมชงต่อ ป.ป.ช.ปมแจ้งราคาต่ำเกินจริง

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.ตรวจสอบที่มาเครื่องบินหรู ‘สุริยะ’ ใช้เดินทางหาเสียง ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมส่งข้อมูลให้ ป.ป.ช.สอบสวนต่อไป
วันนี้( 6 ก.พ.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รีบตรวจสอบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเนตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ว่ามีการใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะในการหาเสียงหรือไม่ และได้แจ้งการใช้เครื่องบินดังกล่าวทุกครั้งหรือไม่ และมีการใช้เครื่องบินไปในทางที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.การเลือกตั้ง สส. มาตรา 73 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ทั้งนี้จากข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ไทยโพสต์ วันที่ 5 ก.พ. 2569 ระบุว่ามีเพจดังแฉนักการเมือง ระดับ รมต. ชื่อย่อ 'บิ๊ก ส.' ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน แต่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่าซื้อมาเพียง 30 ล้านบาท บนตัวเครื่องยังมีอักษรย่อชื่อ-นามสกุล SRJ และมีสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่าง ๆในทางภาคเหนือและอีสาน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเส้นทางการได้มาของเครื่องบินส่วนตัวดังกล่าวว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือไม่
นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า จากข้อเท็จจริงตามข่าวดังกล่าว มีเหตุต้องไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สิน ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.คมนาคม วันที่ 24 ก.ย.2568 นายสุริยะ แจ้งมียานพาหนะ 1 รายการ เป็นเครื่องบิน Gulfstream G550 ได้มาวันที่ 17 ก.ย. 2567 มูลค่า 30,000,000 บาท โดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้แต่อย่างใด และเมื่อย้อนดูบัญชีทรัพย์สิน ของนายสุริยะ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.ย. 2567 ก็แจ้งว่ามียานพาหนะ 1 รายการ เป็นเครื่องบิน Gulfstream G550 ไม่ระบุวันที่ได้มา แต่แจ้งเป็น (ค่ามัดจำ) มูลค่า 30,000,000 บาท โดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้แต่อย่างใด
ซึ่งจากข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช. จึงมีข้อสังเกตว่า ราคามัดจำกับราคาเครื่องบินเท่ากัน จึงควรตรวจสอบว่าราคาเครื่องบินมีมูลค่าตลาดที่แท้จริงเท่าใด เพราะในข่าวแจ้งมูลค่าถึง 800 ล้านบาท แต่แจ้ง ป.ป.ช. ไว้เพียง 30 ล้านบาท โดยในวันที่พ้นตำแหน่งประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 67 ได้แจ้งว่าเป็นค่ามัดจำเครื่องบิน 30 ล้านบาท และในวันที่พ้นตำแหน่งรองนายกฯ แจ้งว่า ได้เครื่องบินมาเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 67 มูลค่าเครื่องบิน 30 ล้านบาท ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาตลาดมาก จึงมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบว่า การแจ้งราคาเครื่องบินเป็นไปตามความจริง หรือไม่ แต่ยังไม่พบว่า ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วหรือไม่
เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข้อเท็จจริงตามข่าวข้างต้น จึงมีเหตุอันควรขอให้ กกต. เข้าตรวจสอบการใช้เครื่องบินดังกล่าวโดยด่วนว่า มีการใช้ในการหาเสียงหรือไม่ มีการใช้ไปทั้งหมดที่ครั้ง ไปที่ไหนบ้าง และมีการใช้ไปในทางที่มิชอบตาม พรป.การเลือกตั้ง สส. มาตรา 73 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ โดยขอให้กกต.ดำเนินการโดยเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอให้ กกต. ส่งข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ไปให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 221