ชป.น่าน ลงพื้นที่ห้วยอิเหย หาแนวทางซ่อมแซมระบบประปาภูเขา แก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค 4 หมู่บ้าน

โครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่ห้วยอิเหย ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาภูเขา รองรับการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอและยั่งยืน
นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วย นายจักริน เมืองดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานน่าน และนายวิสุทธิ์ เขื่อนธะนะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพระบบประปาภูเขาและแหล่งน้ำบริเวณห้วยอิเหย เพื่อประเมินสภาพพื้นที่และกำหนดแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มุ่งเน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยพิจารณาแนวทางเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จำนวน 4 หมู่บ้าน ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอในระยะยาว
นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้เปิดเวทีรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินโครงการในระยะต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง