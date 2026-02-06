รองเลขาฯ กกต.มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ หลังนานาชาติร่วมสังเกตการเลือกตั้ง-ประชามติ

รองเลขาฯ กกต.มั่นใจ เรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ หลัง องค์กรระหว่างประเทศ-สถานทูต-กงสุล เข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้ง-ประชามติไทย
วันนี้ ( 6 ก.พ.) พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสังเกตการณ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่องค์กรจัดการเลือกตั้งระหว่างประเทศ และอีกหลายประเทศให้ความร่วมมือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
โดยวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลือกตั้ง รวมทั้งกระบวนการในการตรวจสอบการเลือกตั้ง การสืบสวนไต่สวน เพื่อให้ผู้ที่เข้าฟังรับทราบถึงการเลือกตั้งของประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักสากล ที่จะให้เกิดความโปร่งใส เที่ยงธรรม และเป็นไปตามกฏหมาย
จากนั้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ก็จะนำคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์ไปสังเกตการณ์การรับอุปกรณ์ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งและวันออกเสียงประชามติก็จะมีการลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ ตั้งแต่การเปิดหีบ การลงคะแนน การนับคะแนน จนกระทั่งปิดหีบนับคะแนน และสุดท้ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ทางคณะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ก็จะมาร่วมสรุปกิจกรรมและภารกิจร่วมกัน
อย่างไรก็ตามมีบางประเทศและบางองค์กร ต้องการลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ในพื้นที่ต่างจังหวัด เบื้องต้นจึงได้ประสานและแจ้งหน่วยงาน กกต. ในพื้นที่ให้ได้รับทราบแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อองค์กรและประเทศที่มีความประสงค์ต้องการไปสังเกตการณ์ในต่างจังหวัด เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวก ซึ่งได้มีการประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วย
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เชื่อว่า การตอบรับเข้าร่วมสังเกตการณ์ขององค์การนานาชาติ สะท้อนถึงความสนใจการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการออกเสียงประชามติของไทย ซึ่งการสังเกตการณ์เป็นไปตามหลักสากล และเป็นกระบวนการที่ทำขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เชื่อมั่นว่า จะเรียกความเชื่อมั่นการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติของ กกต. กลับมาได้