“มาร์ค” ลุยหาเสียงสนาม กทม.ชู ปชป.เป็นทางรอดที่ปลอดภัย วอนคู่แข่งสู้ในเกมการเมืองสุจริต

“มาร์ค” ลุยหาเสียงสนาม กทม.ชี้เกมโจมตีเดือดสะท้อนคู่แข่งหวังเจาะภาคใต้ วอนแข่งในเกมการเมืองสุจริต ฝาก ปชช. เลือกทางรอดที่ปลอดภัย
วันนี้( 6 กุมภาพันธ์ 2569 )ผู้สื่อข่าวพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ กทม. ร่วมลงพื้นหาเสียงโค้งสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างคึกคัก
นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายว่า การปราศรัยที่ดุเดือดและการพุ่งเป้าโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะว่าทั้งนายอนุทิน ชาญชีวรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ต่างก็ใช้วิธีการโจมตีประชาธิปัตย์มาตลอด ในเรื่องของการมี ส.ส. ในอดีต แต่ก็ไม่เป็นไร ถือก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ พรรคได้สื่อสารข้อเท็จจริงกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน และเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการแข่งขันใน กทม.ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการขับเคี่ยวของ 3 พรรคหลักว่า ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบของเกมการเมือง ขอเพียงให้แข่งขันกันอย่างถูกต้อง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่ซื้อเสียง พร้อมย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นการเมืองสุจริต
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการขนเงินหรือทุจริตเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า มีข้อมูลสะท้อนเข้ามาบ้างจากประชาชนในพื้นที่ แต่เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งควรทำงานเชิงรุกและจริงจังมากกว่านี้ เพราะขณะนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนในการดำเนินการ
นายอภิสิทธิ์ ยังฝากข้อความถึงประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งทั่วไป แต่เป็นจุดชี้ชะตาประเทศที่กำลังเผชิญความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งการทุจริตคอร์รัปชัน เศรษฐกิจที่ขาดความสามารถในการแข่งขัน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น และความขัดแย้งทางการเมืองจากสองขั้ว ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศในสายตานานาชาติ
“ประชาธิปัตย์เสนอตัวเป็นทางรอดที่ปลอดภัย ปลอดภัยจากการโกง จากความจน จากความเหลื่อมล้ำ จากความขัดแย้ง และจากแรงกระแทกของภูมิรัฐศาสตร์โลก” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ส่วนกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดน นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ได้รับฟังข้อมูลจากกองทัพแล้ว และเชื่อว่ากองทัพมีความเข้าใจเงื่อนไขและมีความพร้อมรับมือ ตนยังมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเดินหน้าตามกำหนด
ส่วนกรณีกระแสในโลกโซเชียลที่มีการขุดโพสต์เก่าเกี่ยวกับการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อปี 2557 นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงว่า การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นโมฆะ และมองว่าเป็นความพยายามสร้างประเด็นเพื่อใส่ร้าย พร้อมขอให้ทุกฝ่ายแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชน
เมื่อถูกถามถึงคำวิจารณ์ว่า “มีแต่หล่อกับพูดดี” นายอภิสิทธิ์ หัวเราะพร้อมกล่าวว่า อย่างน้อยก็มีดีสองเรื่อง แต่สิ่งสำคัญคือเนื้อหาสาระและนโยบายที่นำเสนอ ซึ่งครอบคลุมทิศทางประเทศและประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่หลายพรรคไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาพูด และเชื่อว่าประชาชนสามารถตัดสินใจได้จากสาระเหล่านี้