“ไชยา” ขึ้นรถแห่ขอคะแนนเสียง เขต 2 หนองบัวลำภู ขอเลือกคนพื้นที่ คนมีความสามารถ เข้าไปทำงาน

วันนี้(6 ก.พ.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 7 พรรคกล้าธรรม ขึ้นรถแห่เพื่อขอคะแนนเสียงให้กับตนเอง และพรรคกล้าธรรม เบอร์ 42 โดยมีเสียงประชาชน ปรบมือให้การต้อนรับอย่างคึกคัก
โดยนายไชยา กล่าวว่า วันที่ 8 ก.พ.นี้ เข้าคูหา กาเบอร์ 7 เลือกคนที่มีความสามารถ คนพื้นที่ และเข้าใจปัญหาเข้าไปทำงานรับใช้ประชาชน พร้อมกันนี้ยังชูนโยบายของพรรค ที่เน้นการแก้ไขปัญหาเกษตรกร แก้ปัญหาเรื่อง น้ำ แก้จน แก้ราคาผลผลิตการเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร(แปรรูป) พร้อมเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน โดยชุดนโยบายของพรรคกล้าธรรม จะถูกผลักดันอย่างแน่นอนหากประชาชนให้โอกาสตนเอง เข้าเป็น สส.อีกสมัย และพร้อมขอโอกาสแสดงฝีมือในการทำงาน เป็นรัฐมนตรี แก้ปัญหาการเกษตร โดยตรง
“จะเร่งโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน แก้ไขปัญหาการขาดเแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนพร้อม ยังขอโอกาสเข้าไป แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรและปัญหาหนี้สินครู ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านการจัดตั้งสหกรณ์กลาง เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ทางภาคการเกษตรและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้แนวคิดจัดตั้ง “สหกรณ์กลาง” เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดอกเบี้ยต่ำ”นายไชยา กล่าว