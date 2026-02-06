แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งด่วน! บุกทลายโกดังน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ ร่อนพิบูลย์ ยึดของกลางกว่า 4.5 หมื่นลิตร

กองทัพภาคที่ 4 เดินหน้ากวาดล้างภัยแทรกซ้อน ทลายคลังน้ำมันเถื่อนเมืองคอนรายใหญ่ระดับพื้นที่ ยึดของกลางกว่า 45,000 ลิตร หลังสืบพบพฤติกรรมผิดกฎหมาย โยงเครือข่ายธุรกิจสีเทาคนดัง เร่งขยายผลไม่จบแค่โกดังเดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สั่งการให้ ชุดแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ และปราบปรามภัยแทรกซ้อน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย หลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบกักเก็บและค้าขายน้ำมันเชื้อเพลิงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจสอบ โกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการปฏิบัติจากการตรวจค้นภายในโกดัง พบรถบรรทุกแทงค์น้ำมันและภาชนะบรรจุ (แกลลอน) ซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต (น้ำมันเถื่อน)
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด รวมปริมาณทั้งสิ้น 45,210 ลิตร โดยจำแนกรายละเอียดดังนี้
1. น้ำมันดีเซล จำนวน 30,300 ลิตร
2. น้ำมันเบนซิน จำนวน 14,910 ลิตร
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการยึดของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการกวาดล้างภัยแทรกซ้อนและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า การขยายผลในเชิงลึกพบว่าคลังน้ำมันเถื่อนรายนี้เป็นของคนดังรายหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช และรู้จักไปทั่วประเทศ โดนเฉพาะพฤติกรรมด้านธุรกิจสีเทาที่อยู่เบื้องหลัง โดยกลุ่มธุรกิจรายนี้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เคยกล่าวถึงมาแล้วที่นครศรีธรรมราช จนกลายเป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก