"ชัยวุฒิ" หวั่น รัฐบาลส้มปนแดงสิ้นชาติแน่ คืนหมาหอนขอ 7 เสือ กกต.ปราบหมาด่วน

"ชัยวุฒิ" หวั่น รัฐบาลส้มปนแดงสิ้นชาติเเน่ คืนหมาหอนขอ 7 เสือ กกต.ปราบหมาด่วน ซื้อเสียงหนัก พร้อมรณรงค์ “ขายเสียง = ขายชาติ รักชาติ ไม่เห็นชอบ”
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.30 น. ที่จังหวัดสระแก้ว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายว่า หากผลการเลือกตั้งออกมาตามโพล บ้านเมืองอาจจะวุ่นวาย โดยย้ำว่า ไม่ไว้วางใจ “พรรคประชาชน” ที่ผ่านมามีแนวคิดที่เป็นปัญหา บอกจะแก้ปัญหาทุจริต แต่พรรคตัวเองกลับมีปัญหา และมองว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกับพรรคเพื่อไทย เพราะไม่เคยโจมตีต่อว่าอะไรกันเลย เหมือนเป็นพวกเดียวกัน พรรคเดียวกัน เลือกตั้งเสร็จ หากชนะเลือกตั้งก็จะได้รัฐบาลผสมแบบ “ส้มปนแดง” ที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาชาติ
“อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับ ถ้าปล่อยให้เดินไปแบบนี้ อาจจะมีกรณีการสิ้นชาติได้นะครับ ถ้าได้รัฐบาลที่ไม่เข้าใจบ้านเมือง และไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติของเรา” นายชัยวุฒิ กล่าว
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิ รณรงค์เรื่องการขายเสียง มีค่าเท่ากับขายชาติ เรื่องนี้พรรครักชาติ ไม่เห็นชอบ และยังเปิดเผยถึงกระแสการซื้อเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายว่า ขณะนี้มีเม็ดเงินสะพัดหลายพันล้านบาทไหลลงสู่พื้นที่ จึงขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. “ตื่น” จากการหลับใหล เพื่อเข้าไปตรวจสอบและแจกใบเหลืองใบแดงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันก่อนเลือกตั้ง หรือ “คืนหมาหอน” เพราะเงินมันออกมาแล้ว จะมีการเคาะประตูบ้านแจกเงิน หากปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และเงินทอง ประเทศไทยอาจถึงคราวสิ้นชาติได้เช่นกัน
“แสวง ตื่นได้แล้วครับ กกต.ตื่นได้แล้วครับ ลงไปดู ไปออกใบเหลือง ใบแดง ได้แล้ว อย่าให้มีการซื้อเสียงเกิดขึ้น คืนหมาหอนสำคัญที่สุด ไปช่วยกันดูครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย