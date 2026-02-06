“รักชาติ” ลุยบ้านหนองจาน “เจษฎ์” ซัด พรรคประชาชน ด่าทหาร แต่ไม่เคยด่าเพื่อไทยทำให้เกิดสงครามคนตาย

แกนนำพรรครักชาติลุยบ้านหนองจาน พูดคุยชาวบ้าน รับฟังมุมมองเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ “ดร.เจษฎ์” ซัดพรรคประชาชน ด่าทหาร แต่ไม่เคยด่าเพื่อไทยทำให้เกิดสงครามคนตาย
วันที่ 6 ก.พ.2569 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก ที่ปรึกษานโนบายเศรษฐกิจ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9), นายณภัทร ชุ่มจิตตรี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11, นายชาตรี ทิพย์เจือจุน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 และนายณภัทร นวเครือสุนทร รองเลขาธิการพรรค ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ทีมพรรครักชาติ ได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชน ชาวบ้าน ที่สมัครเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันเลือกตั้งที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ว่า ยังไม่ค่อยเข้าใจ ว่าคำว่าจะแก้ คือ แก้อะไร แก้ตรงไหน อยู่ดี ๆ ให้ชาวบ้านมารับผิดชอบ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ยังไม่เข้าใจ อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ต้องเดินเข้าคูหาถึง 2 รอบ อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนได้ และไม่เข้าใจด้วยว่า ทำไม? ต้องไปโทษรัฐธรรมนูญ ประเทศไทย เขียนใหม่ แก้ใหม่กี่ฉบับ จนมีรัฐธรรมนูญมากมาย แต่ปัญหา มันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ หรือตัวอักษร มันอยู่ที่ “คน หรือนักการเมือง”
นอกจากนี้ทีมพรรครักชาติ ยังได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน พูดคุยให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งบ้านเรือนบางหลัง ยังคงมีร่องรอยความเสียหาย และประชาชนหลายครัวเรือน กำลังเร่งซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สะท้อนให้เห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าที่ควร หน่วยงานทหาร และ ชรบ. ยังคงต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด หลังจากนั้นทีมพรรครักชาติ ได้เดินเท้าไปที่ชายแดน บริเวณจุดผ่านแดน เพื่อให้กำลังใจทหารกองกำลังบูรพา ที่ดูแลป้องพื้นที่ และอธิปไตยของชาติ โดยกำลังพลทุกนายมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม ความเสียสละของทหารกล้า น่าชื่นชม และน่าประทับใจมาก ทำให้ทีมพรรครักชาติ สะท้อนใจเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ทำให้เกิดสงครามและประชาชนต้องอยู่อย่างหวาดผวา รวมถึงเดินไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดชุมชนบ้านหนองจาน เพื่อซื้อของฝาก
ขณะที่ รศ.ดร.เจษฎ์ ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า พรรครักชาติมาที่บ้านหนองจาน ไม่ได้มาหาเสียงอะไร อยากมาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่นี่ โดยจากข่าวตอนนี้มีคนถามว่า ตกลงจะเลือกตั้งได้หรือเปล่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนยังไม่ไว้วางใจว่า การสู้รบไทยกับกัมพูชายังจะมีอยู่หรือไม่
“พอเรามาประสบพบเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องทหารหาญที่นี่ เราต้องชักชวนตั้งคำถามกันแล้วละครับ พรรคการเมืองอย่าง "พรรคประชาชน" นี้ แทนที่คุณจะให้ค่าทหารบ้าง แทนที่คุณจะพูดถึงคุณงามความดีของทหารบ้าง มาถึงวันนี้ ใช...คุณพูดถึงทหารผู้น้อย แต่ทหารผู้น้อยกี่คน? แล้วการแก้ปัญหาทหารผู้น้อยเหล่านี้ มันจำเป็นที่คุณจะต้องต่ำต้อยด้อยค่าทหารไทยทั้งแผ่นดินเลยหรือ? ไม่มีใครปฏิเสธการแก้ปัญหาเหล่านั้น ไม่มีใครเถียงว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้น ปัญหามีก็แก้ แต่ให้ค่าทหาร ดูแลคนที่เขาปกปักรักษาบ้านเมืองให้พวกคุณได้ไหม? และพรรคการเมืองอื่น ๆ ก็เหมือนกันได้ปกป้องทหารหาญยังไงบ้าง? พรรคประชาชนเอาแต่ว่าทหาร พวกคุณไม่เคยลุกมาปกป้องเลย” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังกล่าวถึง “พรรคเพื่อไทย” ว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการสู้รบจนมีการสูญเสีย เช่นเดียวกับพรรคเก่าแก่ที่เคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแต่กลับทอดทิ้งไม่เหลียวแล
“แทนที่จะถามว่าทหารมีไว้ทำไม พรรครักชาติอยากถามกลับว่า นักการเมืองมีไว้ทำไม มีไว้เกาะกินบ้านเมือง มีไว้จับมือกันรวมผลประโยชน์ หรือมีไว้ผลาญภาษีราษฎรใช่หรือไม่ หากพรรคการเมืองเหล่านี้ยังตอบคำถามไม่ได้ การเลือกพวกเขาเข้าไปบริหารประเทศอาจนำไปสู่การ ‘สิ้นชาติ’ ได้” รศ.ดร.เจษฎ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย