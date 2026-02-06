วุฒิสภาจับมือ NIDA หนุนงานวิจัย พัฒนาคน ยกระดับภารกิจนิติบัญญัติ

วุฒิสภาจับมือ NIDA ลงนาม MOU–MOA เสริมงานวิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติ บูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย สนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งและทันสมัยยิ่งขึ้น
พิธีดังกล่าวมีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา นายชิบ จิตนิยม กรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในโอกาสเดียวกัน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOA) ระหว่างสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงจากสถาบันการศึกษาเข้ากับการพัฒนาบุคลากรด้านนิติบัญญัติอย่างเป็นระบบ
นายมงคล สุระสัจจะ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของวุฒิสภา เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา โดยครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยในทุกระดับ ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการนิติบัญญัติ การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและวิทยทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสมรรถนะและฐานความรู้ของวุฒิสภาอย่างยั่งยืน