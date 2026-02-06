ชป.แม่ฮ่องสอน ร่วม Kick Off ต้านไฟป่า–หมอกควัน มุ่งเป้าลดฝุ่น PM2.5

ชลประทานแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ Kick Off ต้านไฟป่า–หมอกควัน ปี 69เร่งสร้างความตระหนัก ลดกิจกรรมก่อมลพิษ ชี้ฝุ่น PM2.5 กระทบสุขภาพโดยตรง
นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายณัฐพล อภินันทโน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2569 เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ มุ่งลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 พร้อมขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงส่งเสริมการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน