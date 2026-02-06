กรุงเทพฯ เริ่มขยับ โพลชี้ “ธงน้ำเงิน” ลุ้นปักธงได้มากกว่าที่คิด

ช่วงนี้ในแวดวงการเมืองกรุงเทพฯ มีประเด็นให้บรรดานักวิเคราะห์ต้องขยับแว่นกันรัว ๆ
เมื่อ โผโพลไม่เป็นทางการจากหลายสำนัก ที่หมุนเวียนอยู่ในหมู่คนข่าวและสายสนาม
เริ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า
พรรคภูมิใจไทยกำลัง “ปักธง” ในเมืองหลวงได้มากกว่าที่หลายคนเคยประเมิน
แหล่งข่าวสายสนามเลือกตั้งกระซิบตรงกันว่า
ว่าที่ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย อย่างน้อย 10 เขตในกรุงเทพฯ
มีคะแนนนำในกลุ่มตัวเต็งอย่างชัดเจน
ไม่ใช่แค่ระดับ “มีลุ้น” แต่เข้าข่าย “เข้าวินแบบมีทรง”
จากคะแนนที่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เหวี่ยง
รายชื่อเขตและผู้สมัครที่ถูกพูดถึงในวงสนทนานักข่าวการเมืองช่วงนี้ ได้แก่
• เขต 1 — ลลิตา เพริดวิรัณนา (หมายเลข 1)
• เขต 3 — สาโรช ต่อเกียรชัย (หมายเลข 12)
• เขต 4 — เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ (หมายเลข 6)
• เขต 8 — ฤกษ์อารี นานา (หมายเลข 13)
• เขต 11 — เอกภพ เหลืองประเสริฐ (หมายเลข 13)
• เขต 14 — ชุติมณี โชติเดชาชัยนันต์ (หมายเลข 13)
• เขต 15 — ถนอม อ่อนเกตุพล (หมายเลข 5)
• เขต 16 — ณัฐนันท์ ทัศยาศรี (หมายเลข 2)
• เขต 22 — พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ (หมายเลข 8)
• เขต 33 — อรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง (หมายเลข 10)
จุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ไม่ใช่แค่จำนวนเขต
แต่คือ คาแรกเตอร์ของผู้สมัคร
ที่หลายฝ่ายสรุปตรงกันว่า
“เข้าถึงพื้นที่จริง สื่อสารตรงใจ ไม่ต้องใช้คำใหญ่ แต่คนฟังเข้าใจ”
หลายคนในโผนี้อาจเป็นหน้าใหม่บนเวทีการเมืองระดับประเทศ
แต่ไม่ได้ใหม่ในสายงาน
บางคนเป็นคนทำงานพื้นที่เงียบ ๆ มายาวนาน
และบางคนถูกจับตาว่าเป็น “ม้ามืด”
ที่กำลังกลายเป็น “ตัวหลัก” โดยไม่รู้ตัว
บรรยากาศในวงสนทนานักข่าวการเมืองช่วงนี้
จึงเริ่มมีประโยคที่ได้ยินบ่อยขึ้นว่า
“กรุงเทพรอบนี้…ภูมิใจไทยไม่ได้มาเล่น ๆ”
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวหลายรายยังเปรยตรงกันว่า
10 เขตที่ถูกพูดถึง อาจยังไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทย
ที่คะแนนกำลังไต่ขึ้นอย่างเงียบ ๆ
ภายใต้กลยุทธ์ที่ถูกเรียกกันในวงในว่า
“กาน้ำเงิน 2 ใบ”
แนวคิดดังกล่าว คือการรณรงค์ให้ประชาชน
เลือก พรรคภูมิใจไทยทั้งบัตรชมพู (เขต) และบัตรเขียว (บัญชีรายชื่อ)
เพื่อรวมพลังน้ำเงินทั้งแผ่นดิน
หวังสร้างฐานเสียงที่แข็งแรงในกรุงเทพฯ
และเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล
ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ทันที ไม่สะดุด
แนวทางนี้สอดคล้องกับถ้อยคำที่
อนุทิน ชาญวีรกูล
เคยปราศัยไว้ว่า
“เลือกภูมิใจไทย ประเทศไทยไม่มีเสี่ยง”
พร้อมกันนี้ พรรคยังถูกจับตาในแง่ของทีมงานเศรษฐกิจและการบริหาร
ที่ประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพ อาทิ คุณศุภจี, คุณเอกนิติ, คุณสีหศักดิ์
และทีมงานอีกจำนวนมาก
ซึ่งถูกมองว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบาย
จากเวทีหาเสียงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
แม้ทั้งหมดจะยังเป็นเพียง สัญญาณจากโพลและแหล่งข่าว
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
แรงส่งของพรรคภูมิใจไทยในเมืองหลวง
กำลัง “มีจังหวะ มีพลัง และมีทิศทาง” ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ
งานนี้ใครที่ติดตามการเมืองกรุงเทพฯ
คงต้องจับตาดูให้ดีว่า
ธงสีน้ำเงินที่ปักไว้หลายจุด จะยืนระยะได้ไกลแค่ไหนในวันจริง
และถ้าดูจากกระแสในตอนนี้
คำว่า “กรุงเทพรวมพลัง”
อาจไม่ใช่แค่สโลแกน
แต่กำลังกลายเป็นภาพที่หลายคนเริ่มมองเห็นชัดขึ้นทุกวัน