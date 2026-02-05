"ศุภจี" ขึ้นเวทีดีเบตสุดท้าย เชื่อเลือกภูมิใจไทย ไทยไม่กลายเป็นผู้พิการเอเชีย

วันนี้ (5ก.พ.69) นายศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีดีเบตครั้งสุดท้าย รายการ ... เลือกตั้ง 69 เปลี่ยนใหม่ หรือไปต่อ โดยในช่วงหนึ่งระบุว่า ประเทศไทยกำลังเจอกับความสุ่มเสี่ยงรอบด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิอากาศ ภูมิเทคโนโลยี ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ทำรอด เกิดขึ้นได้จริง พูดแล้วทำ คือต้องดูแลในเรื่องเศรษฐกิจทั้งระบบ
นายศุภจี กล่าวว่า ต้องดูตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก แก้เรื่องของเครื่องยนต์การลงทุน ทำรายได้เพิ่มในประเทศ เครื่องยนต์การส่งออก เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โปร่งใสและรวดเร็ว ให้ความสะดวกสบาย ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องของกรีน สภาพแวดล้อม คงไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในประเทศ.แต่ปัญหาฝุ่นควันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นมาตรการมาตรฐานเหล่านี้ต้องออกมา
นางศุภจี กล่าวถึง นโยบายไทยแลนด์ พลัส ที่จะแก้ไขเรื่องกฎระเบียบที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยาก ไม่โปร่งใส และรวมถึงกฎที่ล้าสมัย
"เราจึงมีอีก 5 โครงการ 5 พลัส ที่กระจายอย่างทั่วถึง ดูแลตั้งแต่ชุมชน คนตัวเล็กตัวน้อยคนสูงวัยเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายใหญ่ และรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กและการศึกษาที่เท่าเทียม เพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของการที่เราตั้งใจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของเรา สามารถที่จะหลุดออกมาจากหล่มให้ได้ ไม่กลายเป็นผู้พิการเอเชีย แต่ว่ากลายเป็นคนที่มีศักยภาพกลับมาเป็นกำลังอีกครั้งหนึ่ง" นางศุภจี กล่าว
นางศุภจี ยังกล่าวถึงปัญหาการส่งออกที่ไม่กระจายอย่างทั่วถึง โดยจะต้องแก้ไขด้วยการหาตลาดใหม่ เสริมพวกเอสเอ็มอีทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะสู้ได้คือ 1.ไปเสริมทักษะที่เขาขาย มีทั้งเรื่องเทคโนโลยี การทำออนไลน์ ออฟไลน์ 2 .ให้เข้าถึงแหล่งทุน และ 3.ป้องกันจากพวกนอมี
เมื่อถูกถามว่า ทำไมนโยบายของพรรคภุมิใจไทยถึงมีน้อย นางศุภจีกล่าวว่า สิ่งที่เราทำ คือเราดูครบทุกแกน ไม่ว่าจะแกนในเรื่องของความมั่นคงแกนในเรื่องของสังคม แกนในเรื่องของภัยพิบัติและแกนในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง แล้วก็มีนโยบายที่แตกย่อยออกมา