“อนุทิน” อ้อนคนเมืองคอนเลือกภูมิใจไทย ซัดไม่มีสมบัติพ่อเฒ่า มีแต่ของประชาชน

“อนุทิน” อ้อนคนเมืองคอน เลือกภูมิใจไทย ยืนยัน ทำงานไม่เคยทวงบุญคุณ ซัด ไม่มีหรอก “สมบัติพ่อเฒ่า” มีแต่ของประชาชน ย้อนถามเลือกไปทำไม “นายกฯ” ก็ไม่ได้เป็น ขออะไรก็ไม่เคยได้ จวกดีแต่โจมตีคนอื่น ฝาก “อภิสิทธิ์” ไม่มีเวลาคุยด้วย มองไม่มีประโยชน์ คุยกับคนคอนดีกว่า บอกไม่เคยด้อยค่าใคร ไม่พูดหยาบ ถ้าไม่เชื่อผมให้ตายโหงตายห่าเลย
วันนี้ (5ก.พ.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นปราศรัยใหญ่ที่ลานหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช ช่วยผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย หาเสียงทั้ง 9 เขต
นายอนุทิน ขึ้นกล่าวปราศรัยว่า ทักทายเป็นภาษาใต้ พร้อมขอบคุณชาวเมืองคอนที่มาให้การต้อนรับ และมารับฟังการปราศรัยของพรรคภูมิใจไทย ที่เมืองนครศรีธรรมราช ในเย็นวันนี้ พวกเรามา เพราะพวกเราทุกคนอาสาสมัครมาเป็นคนรับใช้ของพี่น้องชาวเมืองคอน ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎร ขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะทำงานให้คนเมืองคอนมีความสุข มีความสุขสบาย มีคุณภาพที่ดีจนสุดชีวิต
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยมาถึง แล้ว คนเมืองคอนจะต้องลบความลำบากออกจากส่วนลึกส่วนความคิดทั้งหมดไป เมืองคอนมีพระคุณกับตนมาก มาที่เมืองคอนมาขอ สส.จากพี่น้องตั้งแต่ปี 2562 ตอนนั้น ไม่ประสบความสำเร็จคนเมืองคอนยังไม่รักตน เพราะตนยังไม่เป็นเขยคนใต้ แต่พอ ปี 66 มีแฟนเป็นคนใต้แล้ว ในช่วงปี 2562-2566 พรรคภูมิใจไทย ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ตั้งใจจะมาพัฒนาภาคใต้ให้ได้ ให้เกิดความเจริญ ทั้งเรื่องของระบบการขนส่งการเดินทาง จนกระทั่งเรื่องของสนามบินและการค้าการขาย ให้ได้ขยายไปทั่วปักษ์ใต้
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า พอปี 2566 คนเมืองคอนก็ใจอ่อนให้ สส.พรรคภูมิใจไทย 2 คน พอได้ 2 คนก็ดีใจจะตายแล้ว จากไม่มีอะไรเลย ตนก็มาเมืองคอนบ่อยมาก มากราบพระบรมธาตุ และศาลหลักเมือง จากนั้นนายอนุทิน ได้โชว์องค์จตุคามรามเทพ พร้อมบอกว่าตนไม่ใช่คนอื่นคนไกลและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองคอนเหมือนกัน ขอไปขอมาจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็คิดถึงคนเมืองคอนก่อนเลยตั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรี และชักชวนคนที่คิดว่าเป็นคนเมืองคอนให้ความรักให้ความเชื่อใจให้ความเชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีมากกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชได้ ก็เลยได้ทุกคนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้มาทำงานกับชาวบ้าน
พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับคนใต้ เบอร์ 2 ที่สำคัญที่สุดของตน รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนใต้ ปี 2566 ตนก็มาพูดอย่างนี้แหละ ปรากฏว่าให้ สส.มา 2 คน เปลืองยาฉีดคอมาก มาเที่ยวนี้ตนฉีดยาฉีดคอมาเรียบร้อย จะไม่ให้ 9 คนก็ใจดำไป เชื่อว่าพวกเราทุกคนมาที่นี้ไม่ได้มาให้มาเปลืองปากกาของพ่อแม่พี่น้องที่จะกาให้กับพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ส่วนคนที่กาให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณพี่กาให้เบอร์ 37 และ สส.ของตนเป็นที่เรียบร้อย กาให้ทั้งคนทั้งพรรค ไม่งั้นจะมาทำไมไปนั่งกินโรตีดีกว่า
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ปีนี้ตนใช้เวลาใช้ความพยายามฝึกความสามารถเพราะเห็นว่า แต่ละคนมีฝีมือมีความเก่งกาจ มีประสบการณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับใช้ประชาชน มาจากหลายพรรคไม่ได้มีความหมาย เพราะพรรคไม่ได้เป็นสมบัติของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไหน ทุกพรรคการเมืองเป็นของประชาชนทุกคน โครงการต่าง ๆ จาก สส.หรืออดีตนักการเมืองก็เป็นของประชาชนทั้งนั้นไม่ใช่ของใคร ถ้าเขาอยากอยู่เขาก็อยู่แต่ถ้าเขาไม่อยากอยู่เขาก็มา มันไม่ได้มีเจ้าของ คนที่อยากรับใช้ชาติก็ต้องดูว่าแต่ก่อนอยู่กับตรงนู้นได้มาเป็น สส.ชาวบ้านต้องการอะไรไม่เคยได้ ขออะไรทำไม่ได้แต่พอมาอยู่กับภูมิใจไทยบอกมาเลยทำให้ได้หมด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า พวกเราทำงานแบบใจกว้างเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเล็กสำหรับพวกเรา แต่เรื่องความเจริญของประเทศไทย เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนนั่น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพรรคภูมิใจไทย ดังนั้น มาทำงานไม่เคยมาทวงบุญคุณ แค่บอกอย่างเดียว ถ้าน้ำไม่ท่วมขอให้นึกถึงอย่างเดียวว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นคนทำให้ ไม่ได้ทวงบุญคุณแต่อย่าลืม
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการเมืองไม่เคยด้อยค่าใครไม่เคยว่าใครไม่เคยพูดคำหยาบ ไม่เคยพูดคำที่ไม่ดีไม่เคยพูดคำหยาบแม้แต่น้อย “ถ้าไม่เชื่อผมให้ตายโหงตายห่าเลย” เราไปนั่งฟังคนนู้นคนนี้แทนที่จะพูดถึงนโยบายพรรคตัวเองขึ้นเวทีมายังไม่ทันบอกอะไรจะทำอะไรให้พี่น้อง เพราะไม่มีนโยบายบอกเพียงอย่างเดียวให้ “เลือกผม ๆ” จะมีประโยชน์อะไรนายกฯ ก็ไม่ได้เป็น ขอให้ประชาชนลองเลือกพรรคที่เข้ามาแล้วไปทำงานให้กับประชาชนจริง ๆ ที่สำคัญที่สุดมีผลงานให้กับพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นประจักษ์ชัด นั่นคือพรรคภูมิใจไทย พวกเราอาจจะพูดไม่เก่ง แต่รูปหล่อแน่นอน
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เราไม่ได้เติบโตมาในวัฒนธรรมที่ต้องแก่งแย่งชิงดีกันเราเติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมที่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ ในพรรคภูมิใจไทยเป็นปึกแผ่นกันหมดเรารับฟัง สส.ของพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยเสี้ยมสอนให้คนในพรรครับทราบว่า ความต้องการของประชาชนคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นขอให้ประชาชนลองใช้พรรคภูมิใจไทยอย่างเต็มที่อีกครั้งมา 2 คน ยังไม่พอต้องมาครบจังหวัด 9 คน
ส่วนเรื่องบัดสีบัดเถลิงไม่มี ผู้สมัครทุกคนทำมาหากินอย่างสุจริต ที่ผ่านมามีผลงานมีเกียรติยศ ทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด หมอ ซึ่งบางพรรคการเมืองบอกว่าจะไม่ร่วมกับใคร ทั้งที่ยังไม่ทันเลือกตั้ง มีเพียงแต่ภูมิใจไทย ที่บอกว่าให้เลือกแล้วบอกอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง
พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างโครงการคนละครึ่งพลัสที่ทำมา แม้จะบริหารงานเพียง 3 เดือน ซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่กำลังจะทำ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้ขอให้ยุบสภาก่อน นายอนุทิน ย้ำว่าการพัฒนาภาคใต้ จะเป็นเรื่องที่สำคัญ และหากกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะพัฒนาทุกพื้นที่ในประเทศไทย บางพรรคการเมืองเคยบอกว่าหากไม่มี สส.ภาคใต้ก็ต้องถูกกันงบประมาณไว้ทีหลัง แต่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยได้พร้อมกันทั้งหมด เจริญไปก้าวเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศ
นายอนุทิน กล่าวต่ออีกว่า แม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างชายแดนไทยกัมพูชาหลาย พันกิโลเมตร ก็ยังได้ยินเสียงประชาชนบอกว่าไม่ให้เปิดด่าน หากทุกคนรักชาติต้องการให้ปิดด่านก็จะให้เป็นไปตามนั้น ไม่ต้องกังวลหรือคิดอะไรมาก รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางทะเลในพื้นที่ข้อพิพาท ซึ่งหาหพรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐบาลจะยกเลิก MOU 44 และหากเจรจากันต่อ หากเจรจาไม่ได้ก็ไม่ต้องเจรจา เพราะที่ผ่านมา 30 ปีก็ไม่ได้มีอะไรที่ได้ทำอยู่แล้ว
ซึ่งพรรคภูมิใจไทยทำงานตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาภาคใต้ทั้งการตัดถนน รถไฟ รวมไปถึงนโยบายแลนด์บริดจ์ที่จะเดินหน้าโดยไม่มีการตัดคลอง แต่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพราะจากนี้ไปประเทศไทยจะมีความสำคัญต่อชาวโลก ต้องพัฒนาให้ทุกประเทศใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรม ที่จะส่งผลให้การผลิตสินค้า และการส่งออกมีกำไรมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ใหญ่เหมาะแก่การพัฒนาด้านต่าง ๆ เมื่อนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา พัฒนาก็จะส่งความเจริญไปให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความรุนแรงจะลดลง แต่เรื่องดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่กล้าลงมือทำ
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ขอให้กาบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ทั้งคนทั้งพรรค ไม่ต้องรักพี่เสียดายน้อง ไม่ต้องใช้คนละครึ่งกับพรรคภูมิใจไทย เพราะพรรคจะมอบโครงการคนละครึ่งให้กับประชาชน หากเลือกกันไม่ครบจากคำว่าพลัส จะเป็นคำว่าพลัด
ทั้งนี้ ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ใช่พรรคการเมืองที่มี สส.เต็มภาคแต่ไม่ทำอะไรให้กับชาวใต้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะเรื่องนี้มีปัญหาที่ติดอยู่เรื่องเดียวคือความใจกว้าง ใจแคบ เมื่อถึงเวลาปราศรัยขึ้นเวทีมาได้แต่ด้อยค่า ด่าทอกัน อย่างการดีเบตที่กรุงเทพมหานครเย็นวันนี้ พรรคภูมิใจไทยส่งนางศุภจี สุธรรมพันธ์ ไปร่วมรายการ แต่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ จะขอคุยกับนายอนุทิน ซึ่งตนก็อยากบอกว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่มีประโยชน์ ขอคุยกับคนคอนมีประโยชน์มากกว่า ตนไม่ไปหรอก จะเล่นการเมืองกับประชาชน เล่นการเมืองกับประเทศไม่ได้ เพราะแบบนี้พรรคภูมิใจไทยถึงใหญ่ขึ้นมาได้ เพราะคิดถึงประเทศ และประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่พอเล็กลงอยู่นิดเดียวก็มานั่งโทษว่าเป็นความผิดพลาดอื่น