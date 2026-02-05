“ธรรมนัส” บุกเชียงใหม่ ลั่นพร้อมแจกคืนที่ดิน ดันโฉนดครุฑเขียวเป็นแดง แนะพวกนักการเมืองไม่ทำงานอย่าเลือก

“ธรรมนัส”บุกเชียงใหม่ ขอคะแนนให้ผู้สมัครคนเหนือแท้ ๆ ยกทีม ‘กล้าธรรม‘10 เขต ลั่น พร้อมเดินหน้าแจกคืนที่ดิน ดันโฉนดครุฑสีเขียวให้เป็นครุฑสีแดง แนะต้องเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปใช้งาน ไม่ใช่เลือกมาเป็นเจ้าคนนายคน บางคนตอนหาเสียงยกมือไหว้ไปหมดแทบลงไปกราบเท้าเพื่อขอความเมตตาให้ประชาชนเลือก แต่เมื่อได้รับเลือกแล้ว ประชาชนเรียกไม่ยอมหัน ไม่ทำงานรับใช้ประชาชนคนแบบนี้ไม่ควรเลือก
วันนี้ (5ก.พ.) เวลา 18.30 น.ที่สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ร่วมขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงให้กับผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ ทั้ง10 เขต ของพรรคกล้าธรรม โดยก่อนขึ้นปราศรัย ร.อ.ธรรมนัส ได้พบปะกับประชาชนที่มารอฟัง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีประชาชนนำผ้าขาวม้ามาคาดเอว สวมพวงมาลัยและส้ม รวมถึงมาขอถ่ายรูปจำนวนมาก
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ ในช่วงเช้าเดินทางไปที่อำเภอดอยเต่า จากนั้นไปอำเภอเชียงดาว จนมาถึงอ.ฝางรวมแล้ว กว่า 800 กิโลเมตร เพื่อพบปะกับประชาชนให้ได้มากที่สุด อยากฝากถึงประชาชนว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้เราต้องเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปใช้งาน ไม่ใช่เลือกมาเป็นเจ้าคนนายคน บางคนตอนหาเสียงยกมือไหว้ไปหมดแทบลงไปกราบเท้าเพื่อขอความเมตตาให้ประชาชนเลือก แต่เมื่อได้รับเลือกแล้ว ประชาชนเรียกไม่ยอมหัน ไม่ทำงานรับใช้ประชาชนคนแบบนี้ไม่ควรเลือก
“หากประชาชนชาวอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ เลือกผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมเข้าไปทำงาน ขอให้ทุกคนจำใส่ใจว่า เราคือขี้ข้าของประชาชน ชาวบ้านผิดหรือถูก ต้องถือว่าประชาชนถูกไว้ก่อน”
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ในช่วงปฏิวัติรัฐประหารมีการยึดที่ดินที่รัฐจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากจนหรือไม่มีที่ทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมเท่านั้น หรือ ส.ป.ก. 4-01 กว่า 6,000 ไร่โดยไม่มีเหตุผลและไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในยุคที่ตนเข้าเข้ามาทำงานเราได้แจกที่ดินคืนให้ประชาชนเพื่อทำมาหากิน โดยไม่ได้แบ่งเป็นแปลงรวม แต่จะแบ่งเป็นรายคน ที่สำคัญเราเปลี่ยนส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งเราได้ทำมาแล้ว และนโยบายของเราคือการเปลี่ยนโฉนดครุฑสีเขียวให้เป็นครุฑสีแดง ส่วนที่ดินที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายในการดูแลของกรมธนารักษ์ บางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หลังจากวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลชุดนี้ยังทำงานต่อ ตนจะลงพื้นที่แก้ปัญหาในภาพรวมให้เรียบร้อย
“หากประชาชนเลือกพรรคกล้าธรรม เบอร์42 จะได้ผมมาทำงาน ซึ่งตั้งแต่ปี62 จนถึงปัจจุบัน ผมดูแลพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เรามาแก้ปัญหาให้หมด และสามารถสานต่อนโยบายได้ทันที จึงอยากจะถามพี่น้องประชาชนว่าของดีๆ แบบนี้จะเอาหรือไม่ ดังนั้นวันที่ 8 กุมพาพันธ์ เข้าคูหากาพรรคกล้าธรรมเบอร์42 ของเก่าเราไม่เอา เราจะเอาของใหม่ ขอให้เลือกคนเมืองเหนือแท้ๆ เอาไปบริหารบ้านเมือง เป็นตัวแทนของชาวบ้านและเกษตรกร“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว