ชป.เชียงราย ลงพื้นที่ดูขุดลอกแม่น้ำสาย เฝ้าระวังทิศทางน้ำ ป้องกันกระทบระบบชลประทาน–พื้นที่เกษตร

ชลประทานเชียงราย ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกแม่น้ำสาย แนวชายแดนไทย–เมียนมา เฝ้าระวังทิศทางการไหลของน้ำอย่างใกล้ชิด กันผลกระทบต่อระบบชลประทานปากคลอง RMC1–RMC2 และพื้นที่เกษตรกรรมไทย
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงรายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอก แม่น้ำสาย ซึ่งเป็นแม่น้ำแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเฝ้าระวังทิศทางการไหลของน้ำและป้องกันผลกระทบต่อระบบชลประทานและพื้นที่เกษตรกรรมของไทย
การติดตามดำเนินงานในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลอดแนวแม่น้ำสาย ตั้งแต่บริเวณตลาดสายลมจอย จนถึงจุดบรรจบลำน้ำรวก รวมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร โดยเน้นกำชับไม่ให้มีการขุดลอกข้ามร่องน้ำลึก ซึ่งอาจทำให้ทิศทางการไหลของกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำอาจส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำของระบบชลประทานบริเวณปากคลอง RMC1 และคลอง RMC2 รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชายแดนไทย ดังนั้นจึงมีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป