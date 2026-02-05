"เคนปากช่อง" เปิดเวทีโค้งสุดท้าย! "เคนโด้" ปราศรัยเดือด ประกาศลั่น "เลิกทาสนายทุน" หวังยึดฐานเสียงปากช่อง-โคราช (นครราชสีมา)

บรรยากาศการเมืองโค้งสุดท้ายที่ปากช่องระอุ! "เคนปากช่อง" นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล ผู้สมัครสส.เขต นครราชสีมา เขต 14
เปิดเวทีปราศรัยหวังโกยคะแนนเสียงช่วงท้าย ด้าน "เคนโด้" ขึ้นเวทีซัดหนัก ปลุกพลังประชาชน "เลิกทาสนายทุน" เรียกเสียงเชียร์สนั่น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่าเป็นไปอย่างคึกคักและดุเดือด โดยล่าสุด "เคนปากช่อง" ได้เปิดเวทีปราศรัย ณ สวนสาธารณะเขาแคน เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและนำเสนอนโยบายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนน โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น
เคนปากช่อง คุ้นเคยพื้นที่และเข้าใจความเป็นอยู่ของเกษตรกร ชูนโยบาย ข้าวสารตันละ 15,000 บาท ปุ๋ยรัฐ 500 บาท/กระสอบ เพื่อลดต้นทุนเกษตรกร เปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่มาร่วมงานอย่างมาก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของเวที การขึ้นปราศรัยของ "เคนโด้"รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่เน้นลีลาการพูดที่ดุดันและเข้าถึงอารมณ์ โดยได้หยิบยกประเด็นความเหลื่อมล้ำและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนมาพูดถึง พร้อมประกาศจุดยืนที่ชัดเจนบนเวทีว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้อง "เลิกทาสนายทุน" โดยเน้นย้ำว่าการเมืองต้องเป็นของประชาชน และนโยบายต่างๆ ต้องทำเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อย ไม่ใช่เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่
"เราจะไม่ยอมก้มหัวให้นายทุนอีกต่อไป ปากช่องต้องเปลี่ยน โคราชต้องเปลี่ยน อำนาจต้องกลับมาอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง" เคนโด้ กล่าวทิ้งท้ายท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์กึกก้อง
การเปิดเวทีในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการ "ยึดคะแนนเสียง" เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับฐานเสียงเดิมและดึงดูดคะแนนเสียงจากกลุ่มพลังเงียบ โดยทีมงานมั่นใจว่ากระแสตอบรับจากการปราศรัยครั้งนี้ จะส่งผลบวกอย่างมากในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
8กุมภาพันธ์ 2569 ชาวปากช่อง กาเบอร์5 บัตรสีเขียว เคนปากช่อง เป็น สส. เพื่อปากช่องต้องดีกว่านี้ กาเบอร์6 บัตรสีชมพู ดันพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นนายกรัฐมนตรี