ภท.ปัดซื้อเสียงขอนแก่น เขต 9 จี้กกต.สอบผิดต้องใบแดง ลั่นเอาผิดคนกุข่าวโอดมีขบวนการใต้ดิน-บนดิน

"ศุภชัย" โต้ข่าวซื้อเสียงขอนแก่น เขต 9 หวังโยงภูมิใจไทย จี้ กกต.เร่งสอบสวนถ้าพบผิดจริงต้องให้ใบแดง ขณะ ภท.จะดำเนินคดีตามกฎหมายคนปล่อยข่าว โอดมีขบวนการใต้ดิน-บนดินปล่อยข่าวทำลาย
วันนี้ (5ก.พ.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพรรคฯ ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่คลิปซื้อเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขต 9 โดยมีความพยายามปล่อยข่าวว่าเป็นการกระทำของผู้สมัครเขต 9 พรรคภูมิใจไทย นั้น ตนยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยหรือผู้สมัครของพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ในการกระทำดังกล่าว
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง นำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และถ้าสามารถดำเนินการได้ว่าการกระทำความผิดมีความชัดเจน ผลที่จะเกิดขึ้นคือ กกต. จะต้องมีมติในการให้ใบแดงกับผู้สมัคร ซึ่งจะต้องทำให้มีการเลือกตั้งใหม่และเสียงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น จึงขอให้ กกต.ดำเนินการโดยเร่งด่วน
“วันนี้มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน ขนาดพรรคอื่นซื้อเสียงก็ยังปล่อยข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยซื้อเสียง พร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทย พร้อมพิสูจน์ความจริง และพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าว เพราะเราไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นแน่นอน” นายศุภชัย“ กล่าว