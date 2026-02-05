ภท.จัดเต็มขึ้นจอ LED ชู “ทีมมืออาชีพ แก้ศก.” ดรีมทีมมาครบ ก่อนปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายศูนย์สิริกิติ์

“ภูมิใจไทย” จัดเต็มขึ้นจอ LED ชู “ทีมมืออาชีพ แก้เศรษฐกิจ” มาครบ ทั้ง “อนุทิน - สีหศักดิ์ - เอกนิติ - ศุภจี” ก่อนเปิดปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 6 ก.พ.นี้ เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์สิริกิติ์
เมื่อวันที่ (5 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคภูมิใจไทยว่า สำหรับมาตรการหาเสียวงโค้งสุดท้าย ของพรรคภูมิใจไทย ได้ใช้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารดิจิทัล สื่อถึงประชาชน ด้วยการโฆษณา ผ่าน จอLED และจอดิจิทัลบิลบอร์ด ใน กทม. อาทิ สยามสแควร์ บนทางด่วน ฯลฯ ภายใต้แคมเปญ “ทีมมืออาชีพ แก้เศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นภาพ 4 แกนนำพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้ช่วยหาเสียง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พร้อมพรรคภูมิใจไทบ เบอร์ 37 ภายใต้สโลแกน “พูดแล้วทำ”
ซึ่งจะขึ้นภาพในช่วง 4 วันสุดท้าย คือระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.นี้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.นี้
โดยในวันที่ 6 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ห้องบอลรูม 1 ชั้น 1 พรรคภูมิใจไทย จะมีการจัดการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย นำโดย นายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ ผู้ช่วยหาเสียง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง
ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางผ่านทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ พรรคภูมิใจไทย