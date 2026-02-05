“เจนวิทย์ เบอร์ 4 ” ลุยวังทอง–เนินมะปราง เดินเคาะถึงบันไดบ้าน ขอแรงหนุนเบอร์ 4 เข้าสภาฯ

”เจนวิทย์ “เดินหน้าโค้งสุดท้าย ลุยวังทอง–เนินมะปราง เคาะถึงบันไดบ้าน เสิร์ฟนโยบายเพื่อไทยตรงใจชาวบ้าน ชูพักหนี้เกษตรกร 3 ปี–ประกันกำไร 30% อ้อนขอโอกาสเลือก เบอร์ 4 เข้าสภาฯ หนุนพท. เบอร์ 9
วันนี้ (5 ก.พ. 69) นายเจนวิทย์ จันทรา ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย เดินหน้าลงพื้นที่อำเภอวังทองและเนินมะปรางอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ย้ำทำพื้นที่มากว่า 3 ปี ขอพบปะประชาชนเพื่อสื่อสารนโยบายพรรคถึงหน้าบ้าน
นายเจนวิทย์ ระบุว่าแม้บางจุดจะพบประชาชนมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ทุกครั้งได้รับการตอบรับที่ดี ยึดหลักความขยัน สม่ำเสมอ ซื่อสัตย์ และจริงใจ พร้อมย้ำไม่โกหกประชาชน และเชื่อว่าชาวบ้านต้องการนักการเมืองที่ทำงานจริง
การลงพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินพบปะพูดคุยตามบ้านเรือน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและผู้สูงอายุ ซึ่งให้ความสนใจนโยบายพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก 3 ปี ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% และนโยบายคนไทยไร้จน พร้อมสอบถามรายละเอียดอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ยังมีนโยบาย “ยิ่งกว่าพลัส 70/30” ที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากจ่ายเพียง 30% ช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มเงินเหลือใช้ในครัวเรือน จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือก เบอร์ 4 บัตรสีเขียว และเลือก พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 บัตรสีชมพู เพื่อผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในสภาผู้แทนราษฎร