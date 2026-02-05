“อนุทิน” ช่วยผู้สมัครภท.หาเสียงเมืองคอน โวแนวโน้มดี เมินปชป.ยก “สมบัติพ่อเฒ่า” ต้องชนะด้วยความเชื่อมั่น

"หัวหน้าหนู" หาเสียงเมืองคอนช่วยผู้สมัครภท. 9 เขต มั่นใจแนวโน้มดีเพราะใกล้ชิดชาวบ้าน เมินปชป.ยก “สมบัติพ่อเฒ่า” ยันต้องชนะด้วยความเชื่อมั่นไม่ใช่ฟาดด้วยวาทกรรมด้อยค่า
วันนี้ (5ก.พ.) เมื่อเวลา 17.40 น. ที่ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความมั่นใจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง พรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัคร ครบทั้ง 9 เขต ว่า เรามั่นใจว่าคนที่พรรคภูมิใจไทยส่งทุกคนเป็นคนที่รู้จักชาวบ้านรู้จัก รวมถึงรู้จักพื้นที่มีความใกล้ชิด และความน่าเชื่อถือกับชาวบ้าน ซึ่งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีแนวโน้มที่ดี เพราะพวกตนเดินเข้ามาขอคะแนนพี่น้องประชาชน ก็ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น
เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคนใต้รักเดียวไม่เปลี่ยนพรรค ภูมิใจไทยจะเจาะพื้นที่ภาคใต้ได้จริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนมีความเชื่อ ใครจะพูดอะไรแล้วเกิดความสบายใจตนจะมีความเห็นได้อย่างไร และตนถือว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งด้วย
เมื่อถามว่า ไม่ได้กังวลใช่หรือไม่ เพราะโค้งสุดท้ายกระแสพรรคประชาธิปัตย์มาแรง นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่เคยกังวลอยู่แล้ว เราไม่ได้ชนะด้วยการปะทะคารมกันเอง หรือไม่ได้ชนะด้วยการฟาดวาทกรรมด้อยค่าคนอื่น แต่เราชนะด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน ได้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเข้ามาแล้วทำอะไรให้กับพวกเขาบ้าง
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ขายวลี “สมบัติพ่อเฒ่า” นายอนุทิน กล่าวว่า ก็อย่างที่บอกเป็นสิทธิ และเป็นความเชื่อที่ทุกคนมีได้ พร้อมยืนยันว่า ที่ตนมาขึ้นเวทีปราศรัย 3 วัน 2 เวที ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ไม่เกี่ยวกับการที่กระแสสีฟ้ามาแรง แต่เป็นการเดินสายไล่แต่ละจังหวัดลงมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช ทั้ง 9 เขต ของพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้สมัคร เขต 1 , น.ส.นันทวัน วิเชียร ผู้สมัคร เขต 2 , นายมานะ ยวงทอง ผู้สมัคร เขต 3 , ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ ผู้สมัคร เขต 4 , นายสุธรรม จริตงาม ผู้สมัคร เขต 5 , นายษฐา ขาวขำ ผู้สมัคร เขต 6 , นายอภินันท์ สโมสร ผู้สมัคร เขต 7 , นางอวยพรศรี เชาวลิต ผู้สมัคร เขต 8 และ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัคร เขต 9