ใครตรวจสอบ สตง.?” ‘ผุสดี’ บุกยื่นข้อเรียกร้อง จี้รื้อกลไกตรวจสอบรัฐทั้งระบบ ตั้งคำถามรางวัลโปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ พลวัตร บุก สตง. ถามแรง “ใครสอบผู้ตรวจสอบ” จี้รื้อกลไกตรวจสอบรัฐทั้งระบบ ซัดโครงการรัฐทำประชาชนสูญเสีย แต่กลับได้รางวัลโปร่งใส ชี้ระบบบิดเบี้ยว ต้องเปิดให้ปชช.ร่วมสอบจริง

วันนี้( 5 ก.พ.2569)น.ส.ผุสดี ธนาไกรกิติ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลวัต พร้อมผู้สนับสนุน เข้ายื่นข้อเรียกร้องบริเวณหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียกร้องให้มีการรื้อโครงสร้างกลไกตรวจสอบภาครัฐทั้งระบบ หลังตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือขององค์กรตรวจสอบ ท่ามกลางกรณีโครงการของรัฐหลายโครงการสร้างความสูญเสียแก่ประชาชน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส


ผู้ชุมนุมได้ชูป้ายข้อความ อาทิ “รื้อระบบการตรวจสอบภาครัฐ” “ผู้รับผิดชอบหายากกว่าศพ” “สตง. ตรวจสอบทุกคน แล้วใครตรวจสอบ สตง.” ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนข้อกังวลต่อความล้มเหลวของกลไกตรวจสอบและการขาดความรับผิดรับชอบในภาครัฐ

น.ส.ผุสดีตั้งคำถามว่า เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตรวจสอบทุกหน่วยงาน แล้วใครคือผู้ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของระบบที่ประชาชนต้องเผชิญความสูญเสียและโศกนาฏกรรมจากความผิดพลาดของโครงการรัฐ ขณะที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบกลับได้รับการยกย่องในนามธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ผู้สมัครจากพรรคพลวัตระบุว่า ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากการขาดกฎหมาย แต่เกิดจาก กลไกตรวจสอบที่ล้มเหลวและถูกทำให้แตะต้องไม่ได้ ขณะที่พรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยเลือกนิ่งเฉย เกรงใจซึ่งกันและกัน และขาดความกล้าในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง


“โครงการของรัฐสร้างความสูญเสียให้ประชาชน แต่ผู้ตรวจสอบกลับได้รับรางวัล นี่คือความบิดเบี้ยวของระบบ” นางสาวผุสดีกล่าว พร้อมตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของรางวัลด้านธรรมาภิบาลและมาตรฐานการตรวจสอบ ซึ่งอาจถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ มากกว่าการสะท้อนความจริง


น.ส.ผุสดีระบุว่าพรรคพลวัตจะเดินหน้าเสนอการ รื้อระบบตรวจสอบภาครัฐทั้งโครงสร้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม ยุติสิ่งที่เรียกว่า “รางวัลภาพลวงตา” และผลักดันการเมืองที่ยึดหลักความยุติธรรมมากกว่าการรักษาภาพลักษณ์ โดยย้ำว่า การต่อสู้กับการทุจริตไม่อาจประนีประนอมได้

“การมาครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะหิวแสง แต่เป็นการออกมาในฐานะประชาชนคนหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงแทนประชาชนทุกเสียงที่ถูกปิดปาก”

