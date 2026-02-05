"อนุทิน" ลั่นมีเลือกตั้งไม่ต้องห่วงปมเขมร ปล่อยคนหวั่นไหวได้ระบายหลังโจมตีภท.โหนกระแสรักชาติ

นายกฯ บอกไม่ต้องห่วง เหตุปม ชายแดนเขมร สกัดเลือกตั้ง ยันได้เข้าคูหาแน่นอน ปล่อยคนหวั่นไหวได้ระบายบ้าง หลังการเมืองฝ่ายตรงข้ามโจมตี ภท. โหนกระแสรักชาติ
วันที่ (5 ก.พ.) เมื่อเวลา 17.40 น. ที่ศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ล่าสุดมีเหตุการณ์ ยิงลูกระเบิดขนาด 40มิลลิเมตร ตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทยว่า ทหารและกองทัพชี้แจงแล้ว
เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะไม่ได้เลือกตั้ง นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องห่วงครับ ไม่ทันแล้วครับ เพราะจะเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. นี้แล้ว
เมื่อถามย้ำว่าวันนี้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรกระทบและสามารถจัดการเลือกตั้งได้ใช่หรือไม่ นายอนุทินส่ายหน้าพร้อมระบุว่าไม่มีครับ
เมื่อถามว่ามีฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตี เรื่องพรรคภูมิใจไทยปลุกกระแสรักชาติใช้เรื่องชายแดนมาเป็นประโยชน์ นายอนุทินกล่าวว่า "คนมันหวั่นไหว ก็ปล่อยให้เขาได้ระบายบ้าง"