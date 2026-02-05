“อนุทิน” นำภท.หาเสียงเมืองคอน โชว์ห้อยจตุคามฯรุ่น 30 พุทธคุณเสริมชะตา-ประสบความสำเร็จ

"หัวหน้าหนู" นำทีมภท. ลุยหาเสียงเมืองคอน สักการะองค์พระมหาธาตุ - ไหว้ศาลหลักเมือง โชว์ห้อยจตุคามฯ รุ่น 30 พุทธคุณเสริมชะตา-ประสบความสำเร็จ
วันนี้ (5ก.พ.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนาย จ.นครศรีธรรมราช นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เริ่มทริปหาเสียง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีแกนนำพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพื้นที่ภาคใต้ นายสันติ ปิยะทัต ผู้ช่วยหาเสียง นายธนกร วังบุญคงชนะ และนายอารี ไกรนรา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
โดย นายอนุทิน เริ่มภารกิจแรกทันทีที่เดินทางถึง ด้วยการสักการะ และห่มผ้าองค์พระมหาธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราช และไหว้ยักษ์เฝ้าทางขึ้นองค์พระมหาธาตุ ก่อนที่จะเดินทางมาที่ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช เพื่อสักการะพระหลักเมือง และบูชาองค์จตุคามรามเทพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ นายอนุทินได้สวมสร้อยถักห้อยองค์จตุคามรามเทพเลี่ยมทองไว้ที่คอ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ารุ่นอะไร นายอนุทิน เปิดโชว์ครู่หนึ่ง และบอกว่ารุ่นปี 30
จากนั้น นายอนุทิน ได้เดินทักทายประชาชนบริเวณ ลานสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และแวะร้านกรอบเลี่ยมพระบริเวณใกล้เคียง พร้อมโชว์เหรียญครุฑที่เจ้าคุณธงชัยให้มา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จตุคามรามเทพ รุ่นปี 2530 (รุ่นหลักเมือง) มีพุทธคุณโดดเด่นสูงสุดด้านการบูชาเพื่อขอโชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงแก้ปีชง เสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จ เป็นรุ่นยอดนิยมสูงสุดของสายจตุคาม