กกต. ยันเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสส.ของกทม.ครบถ้วนถูกต้องทุกเขต

กกต.ดับเทียนแจงเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสส.ของกทม.ครบถ้วนถูกต้องทุกเขต ได้รับการยืนยันแล้ว
วันนี้ (5ก.พ.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณี ปรากฏข่าวเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ไม่ครบตามจำนวนพรรคการเมืองที่มีมติ จะเสนอรายชื่อบุคคลให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี นั้น สำนักงานฯได้รับการยืนยันจากสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ว่าข้อมูลเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของทุกเขตเลือกตั้ง ของกรุงเทพมหานคร มีความครบถ้วน ถูกต้องทุกเขตเลือกตั้ง