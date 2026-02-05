"ซาบีดา"ฟีเวอร์ ลุยหนองบัว นครสวรรค์ ช่วย "มารุต ศรีผึ้ง" ขอคะแนน ชู นโยบายสานต่องาน คนแห่ถ่ายรูป ถามหาพ่อชาดา

วันนี้(5 ก.พ.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดวัดหนองกลับ-หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยนายมารุต ศรีผึ้ง ผู้สมัคร สส. เขต4 เบอร์ 2 พรรคภูมิใจไทย หาเสียง โดยยังคงเน้นแนวทางหาเสียงแบบออแกนิคตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุไว้ โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย เพื่อขอคะแนนให้กับผู้สมัครสส.เขต และ บัญชีรายชื่อของพรรค
นางสาวซาบีดา ยังได้หยิบยกนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่จะมาดำเนินการสานต่อหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง อาทิ เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่น โครงการคนละครึ่งพลัส เรื่องการศึกษาเท่าเทียมพลัส สร้างแพลตฟอร์มเรียนฟรีทั่วประเทศ สูงวัยพลัส จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชน หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งพยาบาลอาสา จ้างงาน 100,000 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อของได้มาทักทายและขอถ่ายรูปกับนางสาวซาบีดา เป็นจำนวนมาก บรรยากาศฟีเวอร์ หลายคนสอบถามถึงนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นบิดา พร้อมบอกว่าหน้าเหมือนกันด้วย คิดถึงคุณพ่อ