สว.รับหนังสือ “กลุ่มวิถีไทย” ค้านเห็นชอบประชามติ หนุนโหวตโนเลือกตั้ง ชี้รบ.ไร้จริยธรรม-ละเลยปมเขมร

สองแกนนำ สว. "มณีรัตน์-พิสิษฐ์" รับหนังสือ “กลุ่มวิถีไทย” คัดค้านการเห็นชอบประชามติ! รณรงค์ "โหวตโน" เลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้ ชี้รัฐบาลไร้จริยธรรม-ละเลยปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา จี้ปฏิรูปการเมืองล้างคอร์รัปชัน
วันนี้ (5 ก.พ. 2569) ที่รัฐสภา สมาชิกวุฒิสภานำโดย นางสาวมณีรัตน์ เขมะวงศ์ ในฐานะรองประธาน คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่สี่ และนายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และ กมธ.การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รับยื่นหนังสือจากกลุ่มวิถีไทย นำโดยนายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์ ยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อกาไม่เห็นชอบ ประชามติ และโหวต โน กับการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้
โดย ตัวแทนจากกลุ่มวิถีไทยกล่าวว่ากลุ่มวิถีไทยในฐานะภาคประชาสังคม เห็นว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลและนักการเมืองในปัจจุบันมุ่งเน้นผลประโยชน์และอำนาจของตนเอง ขาดมาตรฐานด้านจริยธรรม และมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงิน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังละเลยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง การเมืองระหว่างประเทศ และปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รับความสูญเสีย รวมถึงไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาความยากจน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลุ่มวิถีไทยจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง สร้างการเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากคอร์รัปชัน และยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก พร้อมประกาศไม่สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีปัญหาด้านจริยธรรม และไม่เห็นชอบต่อการแก้ไขใดๆ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ด้านนางสาวมณีรัตน์ กล่าวว่าในฐานะคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนที่เดินทางมายื่นหนังสือ ภายใต้กิจกรรม “ประชาธิปไตยยาตรา” ซึ่งสะท้อนพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทั่วประเทศในการแสดงความเห็นและรณรงค์การใช้สิทธิทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
คณะกรรมาธิการยืนยันหลักการประชาธิปไตยว่า ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม และการรณรงค์ทางการเมืองอย่างเสรี ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ตราบใดที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง เหตุผล และเคารพสิทธิของผู้อื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการรับหนังสือและข้อเสนอไว้พิจารณา พร้อมยืนยันว่าเสียงของประชาชนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และการตัดสินใจของสังคมต้องตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
ด้านนายพิสิษฐ์กล่าวต่อว่าคณะกรรมาธิการรับหนังสือจากกลุ่มวิถีไทยไว้เรียบร้อยแล้ว และจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตย