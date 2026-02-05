"ชวน" ห่วง “วัชระ” สู้หนักเงินสีเทา หาเสียงรอบตลาดสุราษฎร์ ย้ำอย่าเลือกพวกซื้อเสียงตัดวงจรอุบาทว์

“นายหัวชวน” ห่วง “วัชระ” สู้หนักเงินสีเทา ปราศรัยย้ำอย่าเลือกพวกซื้อเสียง ตัดวงจรอุบาทว์ แห่รอบตลาดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจสองข้างทาง
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี ผู้สมัครสส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 เดินทางโดยรถยนต์มาที่ศาลหลักเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยนายวัชระ เพชรทอง ผู้สมัครสส.เบอร์ 4 เขต 1 สุราษฎร์ธานีและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เบอร์ 27
จุดแรกมีนายชวน หลีกภัย ขึ้นปราศรัยบนรถแห่ที่หน้าศาลหลักเมือง นายชวน กล่าวว่า "ครับ... ก็ขออนุญาตวันนี้มาช่วยท่านวัชระนะครับ พี่น้องเบอร์ 4 ครับ ผมเบอร์ 27 ขอพี่น้องชาวสุราษฎร์ฯ นะครับ เขต 1 นะครับ พี่น้องช่วยผู้สมัครของเรา พรรคประชาธิปัตย์ เลือกพรรคดีพี่น้องเห้อ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคที่ท่านบัญญัติได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ได้ผู้เเทนในจังหวัดนี้มาตลอดเวลายาวนานถึง 50 กว่าปีพี่น้องครับ
บัดนี้ การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ขอพี่น้องทุกคนนะครับ ขอพี่น้องได้ช่วยสนับสนุน ผมอยากขอร้องพี่น้องทุกเขต ช่วยกันครับเพื่อสู้กับผู้ซื้อเสียงพี่น้องเห้อ ไม่เช่นนั้นบ้านเราจะลำบากครับ ประเทศชาติจะมีปัญหาทุจริตโกงกินมาก เพราะนักเมืองโกง คนที่ซื้อเสียงเข้าไปในสภา เขาก็มี ไม่มีใครเข้าไปฟรีนะพี่น้อง ไม่ใช่ลงทุน 50 ล้าน แล้วจะไปจองคืน 5 ล้าน ไม่ใช่ครับ
พวกนี้พรรคการเมืองเขาก็จะหาประโยชน์ให้ เพราะฉะนั้นประเทศเราก็เลยติดอันดับประเทศคอร์รัปชันมาก กลายเป็นประเทศที่ติดอันดับที่ 107 ครับ สู้เพื่อนเขาไม่ได้ เพราะการทุจริต เราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราอย่าเลือกนักการเมืองซื้อเสียง เขาเรียกว่าวงจรอุบาทว์เนี่ย ตัดวงจรให้ได้ โดยประชาชนนี่แหละเป็นผู้ที่ทำได้ ก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับ เขตนี้ก็วัชระก็เป็นคนหนึ่ง พี่น้อง ที่ต่อต้านการทุจริตและสู้เรื่องทุจริตมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นเราเลือกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองของพี่น้องครับ ไม่ใช่เข้าไปหาความร่ำรวย ไปหาตำแหน่งแล้วก็โกงแล้วก็ฉ้อเหมือนที่เราเห็นนักการเมืองบางพรรคบางพวก ก็ขอพี่น้องได้กรุณาเลือกประชาธิปัตย์นะครับ ผมเบอร์ 27 พี่น้อง ผมในระบบบัญชีรายชื่อเบอร์ 27 เบอร์เดียวกับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกคนครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ"
จากนั้นปราศรัยบนรถแห่มุ่งหน้าไปตลาดศาลเจ้าแล้ววนในตลาดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปหยุดปราศรัยที่หน้าตลาดสดบ้านดอน มีประชาชนออกมาต้อนรับและมอบดอกไม้ทั้งสองข้างทางตลอดทาง ไปสิ้นสุดที่หน้าวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงเพื่อส่งนายชวนขึ้นรถยนต์เดินทางกลับจังหวัดตรัง