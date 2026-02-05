กมธ.วุฒิฯ เห็นชอบข้อเสนอแก้ไข MOU43 เตรียมลงศรีสะเกษ–อุบลฯ 18-20 ก.พ.นี้ พร้อมดูผลกระทบกัมพูชาเข้าร่วม UNCLOS

กมธ.วิสามัญฯ วุฒิสภา เห็นชอบข้อเสนอแก้ไข MOU 2543 หลายข้อ เตรียมนำบรรจุเข้ารายงานผลการศึกษา พร้อมรับฟังข้อมูลกรณีกัมพูชาเข้าร่วม UNCLOS 1982 ส่งผลต่อไทยอย่างไร เตรียมลงพื้นที่ดูงานศรีสะเกษ–อุบลฯ 18-20 ก.พ.นี้
เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา วุฒิสภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินนา ประธานกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาร่างแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก พ.ศ. 2543 (MOU 2543)
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เสนอ ร่างแก้ไข MOU 2543 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ การแก้ไข ข้อ 1 (ค) ข้อ 4 (2) ข้อ 5 และเพิ่มข้อ 8/1 ข้อ 8/2 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว โดยจะพิจารณารายละเอียดเพื่อเพิ่มเติมในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิกาวิสามัญต่อไป
2. พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่กัมพูชาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) และข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนาวาเอก สมาน ได้รายรัมย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ กัมพูชาได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) สาระสําคัญเกี่ยวกับคําประกาศของราชอาณาจักรไทย ภายใต้ข้อ 310 แห่ง UNCLOS 1982 และผลของการให้สัตยาบัน UNCLOS 1982 ของกัมพูชา ที่ส่งผลต่อประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและให้บันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป
3. พิจารณาร่างกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้นําเสนอกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดําเนินการ
ในรายละเอียดต่อไป
4. พิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งต่อไป
ที่ประชุมกําหนดวันและเวลานัดประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีมติให้เชิญแม่ทัพภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างไทยและกัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา