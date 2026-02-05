“สมศักดิ์ ” ลุยพิษณุโลก หนุน “จเด็ศ ” เขต 1 เบอร์ 4 ชูผลงาน 1 ปี 2 เดือน แก้ปัญหาน้ำ–ปากท้อง สอดรับเพื่อไทยเบอร์ 9

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ลุยพิษณุโลก หนุน “จเด็ศ จันทรา” เขต 1 เบอร์ 4 ย้ำเป็นคนดีมีคุณภาพ แก้ปัญหาชาวบ้านได้จริง ชูนโยบายเพื่อไทยเบอร์ 9
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย จเด็ศ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณศาลเจ้าบุ่นเถ่ากง ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมรับฟังการปราศรัยและให้ความสนใจนโยบายของพรรคเป็นจำนวนมาก
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้นักการเมืองที่มีคุณภาพอย่างนายจเด็ศเข้าไปทำหน้าที่ สส. แม้ระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี แต่สามารถพิสูจน์ผลงานจนได้รับความไว้วางใจจากพรรคให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค สะท้อนถึงความสามารถและความทุ่มเทในการทำงาน พร้อมย้ำว่าหากประชาชนมีปัญหาใด สามารถแจ้งให้นายจเด็ศช่วยประสานแก้ไขได้ทันที และขอให้โอกาสกลับเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง
นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงภาพรวมการเมืองระดับประเทศว่า พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 มี นายเชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ระดับศาสตราจารย์และด็อกเตอร์ เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้อย่างเป็นระบบ พร้อมยกตัวอย่างประเทศจีนที่มีผู้นำจบด้านวิศวกรรมและสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
“ผู้นำที่มีพื้นฐานวิศวกรรมจะตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม แผ่นดินยุบ หรือโครงสร้างพื้นฐาน หาก ดร.เชน เป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาที่ค้างคามานานจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง” นายสมศักดิ์ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงนโยบายสำคัญของพรรค อาทิ พักหนี้เกษตรกร ประกันกำไรพืชผลทางการเกษตรร้อยละ 30 หวยเกษียณ คนไทยไร้จน และนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละ 9 คน ซึ่งจะมีการจับสลากทุกวัน สอดคล้องกับหมายเลขพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 พร้อมขอให้ประชาชนสนับสนุนนายจเด็ศ และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อเข้าไปทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายจเด็ศกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นาข้าว เนื่องจากประตูระบายน้ำเดิมมีความสูงเพียง 2.40 เมตร เมื่อระดับน้ำสูงถึง 3.40 เมตร ทำให้ไม่สามารถป้องกันน้ำได้ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับงบประมาณ เพื่อขยายประตูระบายน้ำเพิ่มอีก 1 เมตร ช่วยป้องกันน้ำท่วมและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้
นอกจากนี้ ยังได้เร่งสำรวจจุดโค้งน้ำที่เกิดการกัดเซาะตลิ่ง รวมถึงผลักดันแนวคิดการจัดการขยะด้วยการก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะ RDF เพื่อแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
“ตลอด 1 ปี 2 เดือน ผมลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเอง และนำไปประสานจนเกิดการแก้ไขจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของ สส. อย่างแท้จริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ขอแรงพี่น้องประชาชนให้ผมได้กลับเข้าไปทำงานต่อ เพื่อสานต่อสิ่งที่ได้เริ่มไว้” นายจเด็ศ กล่าว