กกต.ปัดสั่งปรับ พท.ปมไม่แจงนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละ 9 คน ขอระวังเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ยืนยัน

กกต. แจงข่าวเตรียมสั่งปรับพท.ปมไม่แจงนโยบายเศรษฐีเงินล้านวันละ 9 คนไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือสื่อ-ปชช.ระวังเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน
วันนี้ (5ก.พ.) สำนักงานกกตชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ยื่นเอกสาร นโยบายเกี่ยวกับการแจกเงินตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมดำเนินการสั่งปรับพรรคการเมืองดังกล่าว นั้น ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และในขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ ในการประกาศโฆษณา รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ได้มีมติหรือความเห็น ตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด
โดยกกต.ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชน ใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูล ทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง และระบุว่าหากมีข้อเท็จจริงหรือความคืบหน้าใด ๆ สำนักงาน จะเป็นผู้ชี้แจงต่อสาธารณชนผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการต่อไป