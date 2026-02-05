"แสวง" สั่ง ผอ.กกต.จังหวัด จับตาซื้อเสียงโค้งสุดท้ายทั้งอีสาน-ใต้ ทุกจังหวัด ชี้ถ้าแจกต้องจับได้

เลขาฯกกต. สั่ง ผอ.กกต.จังหวัด จับตาซื้อเสียงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ทั้งอีสาน-ใต้ ทุกจังหวัด ชี้ถ้าแจกต้องจับได้ ให้เลือกตั้งสุจริต
วันนี้ (5ก.พ) นายแสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ส่งข้อความทางไลน์กลุ่มไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กำชับให้ป้องปรามไม่ให้มีการซื้อเสียงช่วง 2 วันก่อนเลือกตั้ง โดยระบุว่า @All ท่าน ผอ ครับ มีกระแสข่าวว่า ช่วงเหลืออีกวัน 2 วัน พื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงและอาจมีการใช้เงินในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวคือ พื้นที่ภาคอีสาน ทุกจังหวัด และพื้นที่ภาคใต้ ทุกจังหวัด จึงขอให้ ผอ ในพื้นที่ดังกล่าว ดูเป็นพิเศษ ในช่วง2/3 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง ป้องกัน ป้องปรามไม่ให้มีการแจกเงิน หรือถ้าแจกต้องจับให้ได้ เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต ส่วนพื้นที่อื่น ให้ดูแลเช่นเดียวกันตามสภาพของพื้นที่จนถึงคืนก่อนวันเลือกตั้ง