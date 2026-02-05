"รัตติกาล" มอบทนายฟ้องหมิ่น "จารย์ตฤณห์" กล่าวหาซื้อเสียง ย้ำอย่าใช้วิธีใต้ดินขอแข่งกันด้วยนโยบาย

‘เอ๋-รัตติกาล’ ผู้สมัคร สส.กทม.เพื่อไทย มอบหมายทนายฟ้องหมิ่น ดร.คนดังโพสต์โซเชียลกล่าวหาซื้อเสียง ย้ำอย่าใช้วิธีใต้ดิน วอนแข่งกันด้วยนโยบายดีกว่า
วันที่ (4 กุมภาพันธ์ 2569) น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี หรือ เอ๋ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 11 เบอร์ 7 พรรคเพื่อไทย มอบหมายให้นายธนกฤต รุ่งแสนสุขสกุล ทนายความ เข้าแจ้งความในคดีอาญา ฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กับ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน กรุงเทพฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ท.อาชวิน โคตรแสง รอง สว.(สอบสวน) รับแจ้งความ
โดย ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ได้นำภาพและข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีพื้นหลังเป็นสีฟ้า มาโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า “Aj.Trynh Phoraksa” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวหาใส่ร้าย เข้าข่ายความผิดอาญา ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหาย (น.ส.รัตติกาล) ให้ได้รับความเสียหาย
น.ส.รัตติกาล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า กรณีเพจบุคคลท่านหนึ่งระบุข่าวเรื่องการซื้อเสียง ซึ่งมีผู้เข้าไปคอมเมนต์บ่งชี้ว่าคือผู้สมัคร เขต 11 กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ในตอนแรกตนคิดว่าจะไม่ตอบโต้ในทันที เพราะตนโดนแบบนี้มาตลอดสมัยที่ลงสมัคร สก.เขต และหนักกว่านี้ด้วยซ้ำ ตนยังผ่านมาได้ และตนอยากโฟกัสในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก่อน เพราะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว แต่คนที่รักตน แสดงความห่วงใยมาเป็นจำนวนมาก ว่าตนควรต้องปกป้องตนเองก่อน
“เอ๋จึงขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่สนับสนุน และขอปฏิเสธการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกรูปแบบ ใครที่ใช้วิธีการใต้ดินแบบนี้เลิกทำซะ แล้วมาแข่งกันด้วยนโยบายและการทำงานให้พี่น้องประชาชนดีกว่า ถ้ามีหลักฐาน... เชิญค่ะ” น.ส.รัตติกาลกล่าว
น.ส.รัตติกาล กล่าวอีกว่า หากใครที่กล่าวหาหรือมีหลักฐานว่าตนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชิญนำหลักฐานที่มีไปดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายให้ถึงที่สุดได้เลย ตนพร้อมพิสูจน์ความจริง ไม่ต้องมาใช้วิธีลอบกัดหรือสร้างข่าวปลอมให้เสียหาย ตนขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ในขณะเดียวกัน สำหรับใครที่ทำเกินเลยไป ข้ามเส้นความเป็นจริง หรือจงใจใส่ร้ายป้ายสีให้ตนเสียหาย ตนมีทีมกฎหมายที่รวบรวมหลักฐานและจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด