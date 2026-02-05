พท.ยื่นกกต.สอบคลิปหลุดกาญจน์ กระทบคะแนนนิยมพรรค ยันหลักฐานแน่นคนในคลิปยินดีมาให้ข้อมูล

พท.ยื่น กกต.สอบคลิปหลุดเมืองกาญฯ กระทบคะแนนนิยมพรรค ยันหลักฐานแน่น คนในคลิปยินดีมาให้ข้อมูล แนะส่งสายสืบลงพื้นที่สอบสวนอย่างเข้มงวด
วันนี้ (5 ก.พ.) นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบคลิปเสียงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สส. ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยยื่นใน 3 ประเด็น 1.คำพูดเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคและผู้สมัครของบพรรคเพื่อไทย 2. เป็นการสัญญาว่าจะให้ในเรื่องของตำแหน่งต่างๆ และ 3. ผู้พูดใช้อำนาจในฐานะที่เป็นข้าราชการ เป็นรัฐมนตรี เข้าข่ายเป็นแทรกแซงหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวหากผิดมีโทษหนักจำคุก 1- 10 ปี เพิกถอนสิทธิ 20 ปี
“ประเด็นนี้กระทบต่อคะแนนนิยมของพรรค เพราะมีการพูดถึง ว่าพรรคได้ในรับเลือกตั้งมาอย่างไร ก็เป็นได้แค่ฝ่ายค้าน และเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งกระทบกับผู้สมัครที่กำลังหาเสียงอยู่ รวมทั้งยังมีการพูดว่าอย่าให้การสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย แต่ให้ไปสนับสนุนพรรคการเมืองของผู้ที่พูด คือพรรคภูมิใจไทย”
เมื่อถามว่าคิดว่าพยานหลักฐานมีนำหนักแค่ไหน นายนรวิชญ์ กล่าวว่าเบื้องต้นเราเชื่อโดยสุจริต ว่าหลักฐานค่อนข้างแน่นหนาพอสมควร เพราะนอกจากคลิปที่ปรากฎ ตัวคนที่สนทนา กับบุคคลที่เข้าข่ายกระทำผิด ก็ยืนยันว่าเป็นตัวเขาที่เสียงอยู่ในคลิปนั้น เราจึงมั่นใจว่าเรามีหลักฐาน ที่หนักแน่นพอสมควร ที่จะเสนอให้ กกต.พิจารณาได้
ส่วนที่ระบุว่าเป็นคลิปตัดต่อ เป็น เอไอ. นายนรวิชญ์ กล่าวว่าก็เป็นธรรมดาเขาก็ต้องพยายามปฎิเสธ ถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อถามต่อว่าหลังมีคลิปหลุดบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นเสียงในคลิปติดต่อมาที่พรรคหรือไม่ นายนรวิชญ์ กล่าวว่าตั้งแต่มีการเผยแพร่คลิปทางพรรคก็พยายามสืบหาที่มาของคลิปนี้ เพราะว่ามีผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคและผู้สมัคร และสืบว่าใครมีส่วนอยู่ในคลิปบ้าง จนได้พบตัวและเขาก็ยินดีมาให้ข้อมูล และยืนยันส่งมอบคลิป ว่าถ้อยคำที่ปรากฎอยู่ในคลิปเป็นจริง
นายนรวิชญ์ กล่าวอีกว่า เดี๋ยวนี้มีข่าวการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเยอะ แม้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา ก็มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่เยอะเช่นกัน อยากให้ กกต.ทำการตรวจสอบ ส่งสายสืบลงพื้นที่สอบสวนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม