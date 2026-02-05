นายกฯแถลงข่าวหาดใหญ่จับบุหรี่เถื่อน 20 ล.มวน ทำรัฐสูญรายได้กว่าพันล้าน โยงผู้สมัครสส.พรรคดัง

"อนุทิน" แถลงข่าวหาดใหญ่ จับบุหรี่เถื่อน 20 ล้านมวน ทำรัฐสูญรายได้กว่าพันล้าน แถมโยงผู้สมัคร สส.สงขลา จากพรรคดัง ตัวย่อ "บ."
วันที่ (5 ก.พ.) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมการลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อน ในพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งหมด 4 จุด ตามหมายค้นศาลจังหวัดสงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 พนักงานฝ่ายปกครองได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการปฏิบัติการพบของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษี จำนวนกว่า 2,000 ลัง คิดเป็น 20,000,000 มวน (ยี่สิบล้านมวน) และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 14 ราย
จากการประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น พบว่ารัฐต้องสูญเสียรายได้ไปมากกว่า 67 ล้านบาท และค่าปรับทางภาษีมากกว่า 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้ยึดรถที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวน 11 คัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ดังนี้
1. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 203 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
2. ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 204 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ตามมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
4. ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิด ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
โดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ สภ.ทุ่งลุง และ สภ.คลองหอยโข่ง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีรายงานเพิ่มเติมว่า การจับกุมบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ครั้งนี้ ผู้ต้องหา 14 รายอยู่ในเครือข่าย “เจ๊แมว” และมีหุ้นส่วนเป็นผู้สมัคร สส. ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอักษรย่อ “บ.” จากพรรคการเมืองดัง