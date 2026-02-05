“พิเชษฐ ” ซัดการเมืองเก่าซื้อ ส.ส. 50 ล้าน ถอนทุนคืนเอื้อทุนผูกขาด ชู ‘การเงินไร้ดอกเบี้ย’ ปลดหนี้คนไทย

หน.”วิชชั่นใหม่ “ชี้โครงสร้างการเงินบิดเบี้ยว ต้นเหตุค่าครองชีพพุ่ง–ดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม เตือนแจกเงินไม่ดูฐานะการคลัง เสี่ยงพาประเทศถังแตก ชู “การเงินไร้ดอกเบี้ย” ทางออกยั่งยืน ปลดหนี้คนตัวเล็ก ไม่เพิ่มภาระประเทศ
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ กล่าวแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายประเด็นยังสะท้อนการเมืองแบบเดิมที่หมุนวนอยู่กับ “อำนาจและผลประโยชน์” มากกว่าการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
นายพิเชษฐ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์ในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการกว้านซื้อตัว สส.ด้วยเม็ดเงินสูงถึงหัวละ 50 ล้านบาท รวมถึงการยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อขอระงับการออกเสียงประชามติว่าเป็นเกมการเมืองที่มุ่งเตะถ่วงสถานการณ์และช่วงชิงความได้เปรียบทางอำนาจ มากกว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์อย่างแท้จริง
“การเมืองที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการเข้าสู่อำนาจ คือรากเหง้าของความบิดเบี้ยวทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ เพราะเมื่ออำนาจทางการเมืองถูกซื้อขายด้วยเงิน การบริหารประเทศย่อมถูกบังคับให้ถอนทุนคืนให้กลุ่มทุน ส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับค่าครองชีพและดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม จนหนี้สินกลายเป็นกับดักถาวรของคนไทย” นายพิเชษฐกล่าว
นายพิเชษฐย้ำว่า เงินจำนวนมหาศาลที่ถูกใช้ในเกมการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่สะท้อนถึงระบบการเงินที่เอื้อให้ทุนผูกขาดสะสมกำไร ขณะที่ประชาชนฐานรากต้องจมอยู่กับหนี้สิน พร้อมชี้ว่า พรรควิชชั่นใหม่จึงเสนอแนวคิด “การเงินไร้ดอกเบี้ย” เพื่อทำลายวงจรอำนาจ–ทุน–หนี้ และเตือนว่าการแข่งขันแจกเงินโดยไม่คำนึงถึงฐานะการคลัง อาจนำประเทศไปสู่ความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว
สำหรับกรณีการยื่นฟ้องเพื่อขอระงับการออกเสียงประชามติ นายพิเชษฐมองว่าเป็นการชิงจังหวะทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนเสียโอกาส พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่หลายพรรคการเมืองแข่งขันกันเสนอนโยบายแจกเงิน ซึ่งอาจทำให้หนี้สาธารณะเข้าใกล้เพดานร้อยละ 70 และสร้างความกังวลให้ภาคเอกชน พรรควิชชั่นใหม่กลับเลือกเสนอแนวทางที่ไม่เพิ่มภาระการคลังของประเทศในระยะยาว
“บางพรรคคุยเรื่องกติกาอำนาจ บางพรรคคุยเรื่องกู้เงินมาแจกเพื่อคะแนนนิยม แต่พรรคเราคุยเรื่อง ‘การเงินที่ยั่งยืน’ การเข้าถึงแหล่งทุนแบบไร้ดอกเบี้ยคือการเสริมพลังให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้จริง โดยไม่ผลักภาระหนี้ไปให้ประเทศในอนาคต”นายพิเชษฐกล่าว
นายพิเชษฐยังแสดงความห่วงใยต่อบรรยากาศการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย รวมถึงปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันรักษาความโปร่งใส เพื่อให้ทุกคะแนนเสียง โดยเฉพาะของประชาชนฐานราก มีความหมายอย่างแท้จริง
“วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ อย่าให้ละครการเมืองหรือความผิดพลาดของระบบมาทำให้ประชาชนเสียสมาธิ พรรควิชชั่นใหม่พร้อมเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้คนตัวเล็ก เปลี่ยนคะแนนเสียงของท่านให้เป็นกฎหมายที่ปลดเปลื้องหนี้ และสร้างระบบการเงินที่ไม่มีใครต้องตกเป็นทาสดอกเบี้ยอีกต่อไป” นายพิเชษฐกล่าวทิ้งท้าย