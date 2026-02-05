สมาชิกพรรคใหญ่หวั่นปมเจ็ตหรู รมต."ส." โยงทุนเทา เจ้าตัวแจ้งแค่ 30 ล้าน กลัวแคนดิเดตนายกฯ ซวยไปด้วย

สมาชิกพรรคใหญ่ หวั่น ปม “เจ็ตหรูของรัฐมนตรี ส.” ถูกสอบโยงทุนเทา แถม เจ้าตัวแจ้ง ป.ป.ช.แค่ 30 ล้าน แต่ราคาตลาดแตะหลักพันล้าน กลัวจะพาแคนดิเดตนายกฯ ซวยไปด้วย
วันนี้ (5ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง กระแสข่าวสะพัดเรื่องทุนเทาที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้ามามีบทบาทสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ โดยแหล่งข่าวระดับสูงภายในพรรค เปิดเผยว่า สมาชิกหลายคนของพรรคมีความไม่สบายใจกับการลงพื้นที่ของแกนนำพรรคที่นำโดย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่มีการใช้อากาศยานส่วนบุคคล Gulfstream G550 HS-SRJ ในการเดินทาง ซึ่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของนักการเมืองดีกรีรัฐมนตรี“ส.”ที่ได้มาในช่วงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงคมนาคม
แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า สมาชิกกังวลว่า เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของบิ๊ก ส.คนนี้ อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนเทา บ.ที่กำลังถูกสังคมไทยจับตามอง อีกทั้งเครื่องบินลำดังกล่าวปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ชัดเจน โดยระบุวันได้มา 12 กันยายน 2567 และแสดงมูลค่าไว้ที่ 30 ล้านบาท แต่ข้อเท็จจริงแล้วมูลค่าสูงกว่าที่แจ้งมาก
“หากประเด็นนี้ถูกนำไปตรวจสอบเชิงลึก อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ใช้เครื่องบินดังกล่าวในการเดินทางลงพื้นที่หาเสียงด้วย”
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลราคาของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 พบว่า เป็น เครื่องขูดตัวที่มีราคาแพงติดท็อปไฟว์ของโลก โดยในช่วงเปิดตัว ราคาประมาณ 61.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท) และหากเป็นราคามือสองที่มีการซื้อขายกันในขณะนี้ จะอยู่ระหว่าง 16 - 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 500-1,200 ล้านบาท)