“ดร.เอ้” ยกกา ชวนเลือกเบอร์ 49 ย้ำนโยบายการศึกษา–กองทุน 2 หมื่นช่วยอาชีพอิสระ

“ดร.สุชัชวีร์ ” เดินขอคะแนนตลาดเช้าหลักสี่–จตุจักร พบพ่อค้าแม่ค้า ดันนโยบายการศึกษา“ยาแก้จน” กองทุนไทยก้าวใหม่ 2 หมื่น ช่วยอาชีพอิสระหนีหนี้นอกระบบ ขอโอกาสการเมืองสร้างสรรค์ กาเบอร์ 49 ก้าวใหม่สู่อนาคตที่ดี
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 07.15 น. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงในเขตหลักสี่และเขตจตุจักร โดยเริ่มพบปะพี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเช้าเคหะทุ่งสองห้อง และบริเวณโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ก่อนเดินทางต่อไปยังตลาดประชานิเวศน์ 1 เพื่อช่วยหาเสียงให้ นายชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขต 8
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพกับ ดร.สุชัชวีร์ อย่างเป็นกันเอง โดยช่วงหนึ่งมีประชาชนสวมเสื้อสีส้มเข้ามาทักทาย พร้อมกล่าวติดตลกว่า “ป้าใส่เสื้อสีส้ม แต่ป้าไม่ได้เลือกส้มนะคะ” สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น
จากนั้น ดร.สุชัชวีร์ ได้แวะทักทาย “เจ๊ทิพย์” เจ้าของร้านขายเครื่องครัว ก่อนหยิบกาต้มน้ำขึ้นมาโชว์ พร้อมปล่อยมุกเรียกรอยยิ้มว่า “มาซื้อ ‘กา’ เจ๊ทิพย์แล้ว อย่าลืม ‘กา’ 49 ด้วยนะครับ… นอนวันละ 2 ชั่วโมงก็อย่างนี้แหละครับ” ทำให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้สื่อข่าวต่างหัวเราะและส่งเสียงเชียร์อย่างอบอุ่น
ดร.สุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ว่า กระแสตอบรับจากประชาชนถือว่าดีมาก เนื่องจากพรรคไทยก้าวใหม่เดินตลาดเช้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน พ่อค้าแม่ค้าดีใจที่ได้พบตัวจริง หลายคนให้กำลังใจและยืนยันว่าจะเลือกพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมย้ำว่าวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันตัดสินใจสำคัญของประเทศ ประชาชนควรเลือกพรรคการเมืองที่ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง
ดร.สุชัชวีร์ ระบุว่า การศึกษาเป็น “ยาแก้จน” เป็นทั้งเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ หากการศึกษาไทยยังไม่ถูกยกระดับ เด็กไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับโลกได้ พรรคไทยก้าวใหม่จึงเสนอแนวคิดเรียนฟรีจริง มีคุณภาพ และเน้นพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้ลูกหลานคนไทยมีโอกาสในตลาดแรงงานยุคใหม่ พร้อมอาสาเข้ามาดูแลด้านการศึกษา เพื่อพาประเทศไทยกลับมายืนหนึ่งอีกครั้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับฟังจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ตรงกันว่าเศรษฐกิจยังซบเซา การค้าขายเงียบเหงา พรรคไทยก้าวใหม่จึงมีนโยบาย “กองทุนไทยก้าวใหม่ 20,000 บาท” สำหรับอาชีพอิสระและผู้ค้ารายย่อย เข้าถึงได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 8–10 เปอร์เซ็นต์
ในประเด็นการเมืองช่วงโค้งสุดท้าย ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่ามักจะเห็นการสาดโคลนและสร้างความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากว่า 20 ปี ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ทำให้ประเทศเดินหน้า หากยังเลือกแบบเดิม ประเทศก็จะไม่สามารถก้าวใหม่ได้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่มีความเป็นมืออาชีพ และตั้งใจทำงานจริง โดยเฉพาะด้านการศึกษา
ส่วนกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าหากไม่เชื่อมั่นใน กกต. ก็ไม่ควรไปเลือกตั้งนั้น ดร.สุชัชวีร์ มองว่าอีกมุมหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น พร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งคือการชี้อนาคตของตนเองและลูกหลาน และเชื่อว่า กกต. จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่าแม้จะพักผ่อนน้อย แต่มีกำลังใจจากประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการตอบรับผ่านการไลฟ์สดที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ประเทศไทยไม่ควรถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความขัดแย้งอีกต่อไป ถึงเวลาที่ต้องเลือกการเมืองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการศึกษา แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และจัดการปัญหาภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมซ้ำซากอย่างจริงจัง